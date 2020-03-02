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    Український тиждень у Європарламенті перенесли через коронавірус

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    Український тиждень у Європейському парламенті переноситься на невизначений термін&nbsp; - Український тиждень у Європарламенті перенесли через коронавірус
    Український тиждень у Європейському парламенті переноситься на невизначений термін 

    Захід мав відбутися у Брюсселі 3-5 березня

    Український тиждень в Європейському парламенті переноситься на невизначений термін через поширення коронавірусної інфекції Covid-19.

    Про це ввечері 2 березня повідомили у представництві України при ЄС.

    «Дорогі друзі, на превеликий жаль, змушені повідомити, що запланований на 3-5 березня Український тиждень в Європейському парламенті переноситься на невизначений термін у зв’язку з обмеженнями Європарламенту щодо проведення масових заходів через поширення коронавірусної інфекції Covid-19», - йдеться у повідомленні.

    У представництві України при ЄС «щиро вдячні» за інтерес до заходів, які планували в рамках Українського тижня.

    «Як тільки обмеження будуть скасовані, наша команда буде опрацьовувати нові можливості для проведення Українського тижня в Європейському парламенті, про що ми обов’язково інформуватимемо вас додатково»,- резюмується у повідомленні.

    До слова, співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я заразився коронавірусом.

    Як відомо, 2 березня у Британії, Німеччині, Росії, Білорусі, Сінгапурі зросла кількість хворих на коронавірус.

    Натомість, у Китаї епідемія коронавірусу йде на спад. Влада навіть закрила одну з 16 терміново збудованих лікарень через нестачу пацієнтів.

    За останніми даними від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

    В Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19.

    ЄС Європарламент політика Україна епідемія влада коронавірус
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