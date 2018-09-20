Затримані ще декілька осіб, яких підозрюють у причетності до вбивства «Сармата»



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Фото: УНІАН Ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня

На нараді 20 вересня правоохоронці обговорили стан розслідування кримінального провадження у справі Віталія Олешка

Поліцейські затримали ще декількох осіб, які обґрунтовано підозрюються у причетності до скоєння резонансного вбивства бердянського активіста і учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка.

Про це 20 вересня в ході наради в Запорізькій області заявив перший заступник Голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області, на нараді правоохоронці обговорили стан розслідування кримінального провадження.

Зазначається, що на сьогоднішній день вже затримано п’ять осіб, причетних до скоєння злочину. Останнім із затриманих став 38-річний мешканець Донецької області. Всім підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

«Крім цього поліцейські затримали ще декількох осіб за інші тяжкі та особливо тяжкі злочини, які обґрунтовано підозрюються у причетності до скоєння резонансного вбивства. Як я і обіцяв дружині померлого, замовники та організатори вбивства будуть встановлені, затримані та притягнуті до кримінальної відповідальності», - заявив Аброськін.

Нагадаємо, ветерана АТО Віталія Олешка з позивним «Сармат» застрелили у Бердянську 31 липня.

Суд арештував чотирьох підозрюваних у вбивстві. За версією поліції, вони були виконавцями злочину. Також Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя обрав міру запобіжного заходу одному із підозрюваних в організації навмисного вбивства Олешка - тримання під вартою без визначення розміру застави.

Під час обрання міри запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві Олешка суддя озвучив основну версію досудового слідства.