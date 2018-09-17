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    Кримінал

    Суд арештував підозрюваного в організації вбивства ветерана АТО Олешка

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    Віталія Олешка застрелили&nbsp;в Бердянську 31 липня - Суд арештував підозрюваного в організації вбивства ветерана АТО Олешка
    Віталія Олешка застрелили в Бердянську 31 липня

    Судовий розгляд з перервою тривав практично зранку до самого вечора

    Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя обрав міру запобіжного заходу одному із підозрюваних в організації навмисного вбивства ветерана АТО Віталія Олешка - тримання під вартою без визначення розміру застави.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

    За його словами, протягом розгляду подання слідчого в судовому засіданні «чого тільки не було: безперервні виклики швидкої допомоги, неправдиве повідомлення щодо мінування будівлі суду. Коли і це не допомогло, підозрюваний на очах присутніх почав битися головою об стіну. Судовий розгляд з перервою тривав практично зранку до самого вечора».

    Аброськін зазначив, що «це все не допомогло» - 38-річний підозрюваний, уродженець Донецької області, приватний підприємець, власник декількох розважальних клубів в Донецькій та Запорізький областях був заарештований.

    Перший заступник глави Нацполіції додав, що підозрюваних в організації навмисного вбивства захищали відразу чотири адвокати: один - з Донеччини, решта - з Дніпропетровщини.

    Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області правоохоронці затримали одного з підозрюваних в організації замовного вбивства екс-учасника АТО Віталія Олешка.

    Нагадаємо, Віталія Олешка застрелили в Бердянську 31 липня. 

    Суд арештував чотирьох підозрюваних у вбивстві. За версією поліції, вони були виконавцями злочину.

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