Суд арештував підозрюваного в організації вбивства ветерана АТО Олешка



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Віталія Олешка застрелили в Бердянську 31 липня

Судовий розгляд з перервою тривав практично зранку до самого вечора

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя обрав міру запобіжного заходу одному із підозрюваних в організації навмисного вбивства ветерана АТО Віталія Олешка - тримання під вартою без визначення розміру застави.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник глави Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

За його словами, протягом розгляду подання слідчого в судовому засіданні «чого тільки не було: безперервні виклики швидкої допомоги, неправдиве повідомлення щодо мінування будівлі суду. Коли і це не допомогло, підозрюваний на очах присутніх почав битися головою об стіну. Судовий розгляд з перервою тривав практично зранку до самого вечора».

Аброськін зазначив, що «це все не допомогло» - 38-річний підозрюваний, уродженець Донецької області, приватний підприємець, власник декількох розважальних клубів в Донецькій та Запорізький областях був заарештований.

Перший заступник глави Нацполіції додав, що підозрюваних в організації навмисного вбивства захищали відразу чотири адвокати: один - з Донеччини, решта - з Дніпропетровщини.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області правоохоронці затримали одного з підозрюваних в організації замовного вбивства екс-учасника АТО Віталія Олешка.

Нагадаємо, Віталія Олешка застрелили в Бердянську 31 липня.

Суд арештував чотирьох підозрюваних у вбивстві. За версією поліції, вони були виконавцями злочину.