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    Стала відома основна версія вбивства Сармата

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    Віталій Олешко - Стала відома основна версія вбивства Сармата
    Фото: brd24.com
    Віталій Олешко

    Версію вбивства озвучив суддя Сергій Морока

    Під час обрання міри запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві АТОвця та громадського активіста Віталія Сармата Олешка суддя Сергій Морока озвучив основну версію досудового слідства.

    Згідно з клопотанням прокуратури щодо міри запобіжного заходу, слідство припускає, що Олешка вбили «у зв’язку з наявними протиріччями підприємницької діяльності».

    «Проведено досудове розслідування, з якого встановлено на думку слідства, що обвинувачені на ґрунті особистих відносин у зв’язку з наявними протиріччями підприємницької діяльності на території міста Бердянськ вирішили вчинити умисне вбивство Олешка Віталія Ігоровича із застосуванням вогнепальної зброї, шляхом здійснення пострілів із цієї зброї», - озвучив суддя клопотання прокуратури.

    З вказаною метою обвинувачені вступили між собою у злочинну згоду, визначили свої ролі та вчинили злочин, додав суддя.

    Нагадаємо, сьогодні суд арештував усіх чотирьох підозрюваних у вбивстві АТОвця та громадського активіста Віталія Сармата Олешка.

     Суд перед цим вже заарештував трьох — Артема Матюшина, Миколу Ломаку та Олександра Обухова.

    Нагадаємо, друзі та побратими вбитого Олешка опізнали екс-бійця розформованого батальйону «Торнадо» Артема Матюшина як вбивцю загиблого.

    Ветерана АТО Віталія Олешка з позивним Сармат застрелили у Бердянську 31 липня.

    Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних у вбивстві Олешка. 

    Нардеп Антон Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників, які здійснили вбивство Олешка.

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