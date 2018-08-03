Стала відома основна версія вбивства Сармата



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Фото: brd24.com Віталій Олешко

Версію вбивства озвучив суддя Сергій Морока

Під час обрання міри запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві АТОвця та громадського активіста Віталія Сармата Олешка суддя Сергій Морока озвучив основну версію досудового слідства.

Згідно з клопотанням прокуратури щодо міри запобіжного заходу, слідство припускає, що Олешка вбили «у зв’язку з наявними протиріччями підприємницької діяльності».

«Проведено досудове розслідування, з якого встановлено на думку слідства, що обвинувачені на ґрунті особистих відносин у зв’язку з наявними протиріччями підприємницької діяльності на території міста Бердянськ вирішили вчинити умисне вбивство Олешка Віталія Ігоровича із застосуванням вогнепальної зброї, шляхом здійснення пострілів із цієї зброї», - озвучив суддя клопотання прокуратури.

З вказаною метою обвинувачені вступили між собою у злочинну згоду, визначили свої ролі та вчинили злочин, додав суддя.

Нагадаємо, сьогодні суд арештував усіх чотирьох підозрюваних у вбивстві АТОвця та громадського активіста Віталія Сармата Олешка.

Суд перед цим вже заарештував трьох — Артема Матюшина, Миколу Ломаку та Олександра Обухова.

Нагадаємо, друзі та побратими вбитого Олешка опізнали екс-бійця розформованого батальйону «Торнадо» Артема Матюшина як вбивцю загиблого.

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Нардеп Антон Геращенко розказав подробиці про кілера та його пособників, які здійснили вбивство Олешка.