Завтра в Україну прийде потепління

У Києві 10 грудня очікується сильний південно-східний вітер, а мокрий сніг та дощ більш ймовірні в другій половині дня або надвечір

Температура повітря протягом дня коливатиметься поблизу нуля, на Заході очікується +2+6 градусів

В Україну 10 грудня прийде потепління. Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її прогнозом, південна, південно-західна циклонічність (карта 1) нарешті зсуне потужний антициклон, який стояв міцно кілька днів і приніс в Україну некомфортну, морозну та вітряну погоду.

«Температура повітря протягом дня коливатиметься поблизу нуля, на Заході очікується +2+6 градусів, на Півдні +4+8, в Криму до +12 градусів. Щоправда, найближчої ночі помірні морози, -3-9 градусів, ще затримаються у східних областях, на Дніпропетровщині, Полтавщині та Сумщині. А на решті території України будуть або невеликі «мінуси» або близько нуля», ─ написала метеоролог.

Діденко попереджає, що вітер завтра знову ─ сильний, з штормовими поривами, південно-східного напрямку.

«Мокрий сніг та дощ найбільш ймовірні в західних областях, на півночі України (окрім Сумщини), в Одеській, Миколаївській, Вінницькій областях, частині Черкаської області, в Кропивницькому з районами. Все, що не ввійшло у цей перелік ─ завтра без істотних опадів», ─ стверджує синоптик.

Діденко інформує, що у Києві 10 грудня очікується сильний південно-східний вітер. «Мокрий сніг та дощ більш ймовірні в другій половині дня або надвечір. Найближчої ночі очікується -3-5 градусів, завтра вдень повітря явно буде теплішим, близько нуля градусів», ─ написала синоптик.

Також Діденко зазначила, що зміна повітряних мас завжди супроводжується коливаннями атмосферного тиску, збільшиться хмарність, посилиться вологість повітря, завіватиме штормовий вітер - все це може негативно позначитися на самопочутті.

«Плюс - ускладниться ситуація на дорогах там, де прогнозуються опади. Вітер може ламати велике гілля та валити конструкції - дуже й дуже обережно під ними», ─ попередила метеоролог.

Як повідомлялося, 9-10 грудня в Україні очікується сильний вітер.

Також нагадаємо, що листопад 2020 року став найтеплішим за всю історію спостережень.