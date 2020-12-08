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    Події в Україні

    Мороз та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на вівторок

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    Синоптики попередили про пориви вітру 25-30 м/с та високі хвилі - Мороз та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на вівторок
    Синоптики попередили про пориви вітру 25-30 м/с та високі хвилі

    Сьогодні лише на Закарпатті, Одещині та в Криму місцями невеликий сніг і дощ

    У вівторок, 8 грудня, в Україні очікується сильний вітер, вдень буде від 5° морозу до 6° тепла.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «8 грудня без опадів, лише на Закарпатті, Одещині та в Криму місцями невеликий сніг і дощ, ожеледь; на дорогах північно-східних областей подекуди ожеледиця. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, в західних, південних та південно-східних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу; у західних областях та південній частині вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, (на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 1-6° тепла)», – зазначається у прогнозі.

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    Також синоптики попередили про пориви вітру 25-30 м/с, високі хвилі, швидке обледеніння суден в акваторії Азовського моря (II рівень небезпечності, помаранчевий).

    У Києві сьогодні без опадів, температура вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° морозу.

    Як повідомлялося, у Києві в останній день осені – 30 листопада – відбувся стійкий перехід середньодобової температури повітря до «мінусових» значень. Це свідчить про початок метеорологічної зими у столиці.

    Теги: прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
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