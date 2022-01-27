Розстріл солдатів: ДБР відкрило справу та терміново звернулося до жителів Дніпра

Державне бюро розслідувань закликає мешканців Дніпра та району бути уважними та обачними

Державне бюро розслідувань повідомляє, що близько 4 години ранку 27 січня до Дніпровського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, відкрито вогонь з автоматичної зброї по військовослужбовцях.

На місце події відразу виїхала оперативно-слідча група на чолі з керівництвом територіальної оборони ДБР у місті Полтава, що поширює свою діяльність на територію Дніпра, та з Києва – група на чолі з керівництвом Головного слідчого управління ДБР. У ході попереднього огляду місця події встановлено, що один із військовослужбовців Національної гвардії відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі.

У результаті п'ятеро осіб загинули, серед них одна цивільна, ще п'ятеро – отримали поранення різного ступеню тяжкості. Військовослужбовець зі зброєю та набоями втік з місця події.

Державне бюро розслідувань закликає мешканців Дніпра та району бути уважними та обачними і про будь-яких підозрілих осіб повідомляти до правоохоронних органів.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за п. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Причини та мотиви особи, яка вчинила злочин, встановлюються. Державне бюро розслідувань також детально вивчає порядок організації служби та охорони стратегічного об’єкту відповідальними посадовими особами.

27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

У Дніпропетровській та сусідніх областях введена поліцейська спецоперація. На пошуки підозрюваного задіяні всі служби поліції.