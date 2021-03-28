Резніков пригрозив видворити росіян-«нелегалів» після деокупації Криму та Донбасу

Після повернення територій Криму до складу України жителям, які не порушували українське законодавство, нічого не загрожує

Громадяни Росії, які прибули на окуповані території нелегальним шляхом, після повернення територій до складу України повинні будуть покинути країну.

Про це у програмі «На самом деле: Украина» телеканалу «Дом» сказав віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Він нагадав, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони України було затверджено Стратегію щодо деокупації та реінтеграції Криму. Головний меседж документа – громадяни України, які проживають на окупованих територіях, «вони є заручниками ситуації, вони є заручниками окупантів». Тому після повернення територій до складу України жителям, які не порушували українське законодавство, нічого не загрожує.

«Вони повинні вірити, що Україна повернеться, і у них не буде проблем у вільній Україні, в демократичній, ліберальній, на відміну від того жаху, який діється, в якому вони сьогодні перебувають. Їх перестануть незаконно обшукувати, заарештовувати, забороняти їм збиратися на вулицях, щоб висловлювати свою думку... Ніякої комендантської години, ніяких підвалів – на відміну від окупованих територій. Тому боятися їм точно не потрібно», – запевнив Резніков.

При цьому громадяни Росії, які незаконним способом прибули на тимчасово окуповані території – минаючи офіційний український кордон, КПВВ, – повинні будуть покинути Україну, підкреслив віцепрем'єр.

Як приклад Резніков навів спробу Росії щодо асиміляції населення Криму, для цього на півострів прибуло 500 тисяч росіян, таким чином розмиваючи етнічне населення.

«Що стосується долі цих людей, яких завезли. Вони не громадяни України, вони приїхали або добровільно, або насильно, але вони, по суті, є пособниками цього злочину, що вчиняється офіційною Росією, офіційним Кремлем. Тому їхня доля... Я не люблю слово «депортація», воно несе дух сталінського режиму. Але українським законодавством передбачено видворення з країни», – сказав він.

Резніков підкреслив, що підхід повинен бути індивідуальний, і якщо громадянин Росії прибув на окуповану територію законним шляхом, «напевно, до них не буде питань».

«А всі, хто потрапив незрозумілим нам шляхом, – вони всі порушники закону, який регулює правила перетину кордону України. Відповідно, вони усі підлягають видворенню. Є така адміністративна процедура», – зазначив віцепрем'єр.

Як повідомлялося раніше, російська окупаційна влада попри підписані нею міжнародні договори, намагається змінити демографічний склад Криму та Севастополя, організовуючи переселення на півострів мешканців Російської Федерації. Будівництво, яке ведеться для переселенців, викликає протести з боку мешканців міста.

Днями стало відомо, що Рада національної безпеки і оборони України ухвалила проект «Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь».

При цьому члени Меджлісу висловили жаль, що у стратегію деокупації Криму не увійшла «низка принципових позицій», висловлених кримськими татарами.

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