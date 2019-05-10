Зайцева просить умовне покарання замість 10 років тюрми



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У постраждалих і родичів загиблих в ДТП апеляція Зайцевої викликала особливе обурення Фото: NewsRoom

Зайцева, яка на судовому етапі визнавала свою провину, тепер перекладає вину на іншого водія - Геннадія Дронова

Засуджена за смертельну ДТП у Харкові, внаслідок якої загинули шестеро людей, Олена Зайцева домагається пом'якшення вироку - замість десяти років в'язниці вона вимагає п'ять років умовного покарання.

Про це Kharkiv Today 10 травня повідомила адвокат сторони потерпілих Лариса Матвєєва.

Вони ознайомилися з апеляційною заявою Зайцевої, яку 26 березня подала її нова захисниця Юлія Плетньова.

Матвєєва заявила про кардинальну зміну позиції засудженої, яка на судовому етапі визнавала свою провину, а тепер, отримавши 10 років покарання, перекладає вину на іншого водія - Геннадія Дронова.

У постраждалих і родичів загиблих апеляція Зайцевої викликала особливе обурення.

«Позиція боку захисту Зайцевої обурила всіх, потерпілі ніколи не вірили в каяття Зайцевої, але до такого відвертого цинізму теж ніхто готовий не був», - повідомила адвокат потерпілих.

За її словами, законних підстав для зміни рішення суду першої інстанції немає, оскільки нинішня позиція Зайцевої грунтується на спробі зняти з себе провину і спростувати матеріали кримінальної справи.

«Зайцева провину свою визнавала, з обвинувальним актом погоджувалася, готова була понести справедливе покарання. З огляду на об'єктивні докази і тяжкість наслідків, таких підстав немає», - сказала Матвєєва.

Як відомо, суд призначив по 10 років в’язниці водіям Олені Зайцевій і Геннадію Дронову і зобов'язав солідарно виплатити близько 8 млн гривень компенсації сім'ям загиблих і постраждалим у аварії.

Раніше Зайцева повністю визнала свою вину в скоєнні ДТП.

Нагадаємо, ДТП сталася в Харкові 18 жовтня 2017 року. Два позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вул. Сумської та провулку Мечнікова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинуло шестеро людей.