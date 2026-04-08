«Заручився підтримкою Єрмака». Інсайдер оцінив роботу Реброва у збірній України

Моралес: Саме на Банковій можуть ухвалити рішення про відставку чи продовження контракту Реброва

Коментатор, інсайдер та військовий Роберто Моралес висловив свою думку щодо роботи Сергія Ребров на посаді головного тренера збірної України з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Чемпіон.

«Як бачимо, сам він (Сергій Ребров. – ред.) не вважає свою роботу невдалою і йти добровільно не збирається. Контракт у тренера до липня, тож ще пару товариських матчів з ним на чолі збірна точно проведе. Розривати нині контракт з ним і його тренерським штабом банально фінансово невигідно УАФ», – зазнчив Моралес.

Він також вважає, що існує ще один вагомий фактор, який точно лишає поки Реброва з його помічниками біля керма національної команди.

«Звільнити може той, хто призначив. І це не про Андрія Павелка, який саме ініціював прихід цього наставника. Багато хто говорить про протекцію президента УАФ Андрія Шевченка. Однак це не відповідає дійсності. Наскільки мені відомо, стосунки колись супер успішних нападників, котрі створили легендарний дует у київському Динамо 90-х абсолютно не є теплими. Та навіть не це не дасть Шевченку звільнити Реброва, якби він захотів. У них є спільний фактор.

Шевченко очолив УАФ завдяки прямому впливу офісу Президента України, Ребров же після приходу на нинішню посаду заручився підтримкою Андрія Єрмака, котрий як був, так і є таким собі Джуліо Мазаріні вітчизняної політики, навіть попри відхід з солідної посади. Сергій Ребров – не просто тренер збірної та віцепрезидент УАФ, він є людиною під парасолею владних мужів, і саме на Банковій можуть ухвалити рішення про його відставку чи продовження контракту», – вважає Моралес.

Журналіст також впевнений, що «Ребров за усіма показниками має піти!».

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)