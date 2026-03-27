Хто замінить Реброва у збірній України? ЗМІ назвали кандидатів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Наступником Сергія Реброва може стати Унаї Мельгоса або Руслан Ротань

Контрольний матч проти Албанії стане останнім для Реброва на чолі «синьо-жовтих»?

На посаду головного тренера збірної України з футболу в УАФ розглядають дві кандидатури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

Зазначається, що контрольний матч проти Албанії (31 березня 2026 року) стане останнім для Сергія Реброва на чолі «синьо-жовтих». Коуч не продовжуватиме контракт з УАФ.

Наступником Сергія Реброва може стати Унаї Мельгоса, який нині очолює збірну України U-21, або ж Руслан Ротань, який нині працює у Поліссі та свого часу очолював олімпійську збірну України (U-23).

Вже у вівторок, 31 березня, національна команда «синьо-жовтих» проведе контрольний матч проти збірної Албанії, яким і завершить березневий збір. У фіналі кваліфіцікації до ЧС-2026 зійдуться Швеція та Польща.

Нагадаємо, захисник збірної України з футболу Віталій Миколенко прокоментував поразку від Швеції у півфіналі плейоф відбору Чемпіонату світу

«Емоції, напевно, такі самі, як у всієї України, хто дивився футбол. Прийшов на флеш сказати те, що дякую людям, тим, хто додивився це позорище.

Хотів вибачитися, але… Нема чого вибачатися після бою. Просто хотів сказати дякую за те, що додивилися, вболівали. Не знаю, що ще сказати», – заявив Миколенко.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Читайте також

Один матч – одна мрія: Україна проти Швеції у битві за чемпіонат світу
Один матч – одна мрія: Україна проти Швеції у битві за чемпіонат світу Реклама
Вчора, 18:00
Антуан Грізманн продовжить кар'єру за океаном
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
24 березня, 17:19
Ліонель Мессі не втомлюється підкорювати нові вершини
Мессі перевершив гольове досягнення Пеле
23 березня, 12:28
Майкл Хартоно відродив італійський клуб
Помер співвласник сенсації чемпіонату Італії
19 березня, 18:58
«Гірники» повертаються до виступів на євроарені
«Лех» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Ліги конференцій Реклама
12 березня, 11:25
«Гірники» дотиснули суперника в другому таймі
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
6 березня, 14:58
«Металіст 1925» став півфіналістом Кубка України
Визначився третій півфіналіст Кубка України з футболу
5 березня, 15:18
Megogo транслюватиме матчі жіночої збірної України з футболу у кваліфікації Чемпіонату світу 2027
Визначився транслятор матчів жіночої збірної України з футболу у відборі Чемпіонату світу
2 березня, 16:44
22-річний Шеліст грає в іспанській системі баскетболу
Дебютант збірної України з баскетболу Шеліст: про набрані очки, виклик до збірної та матч в Ов'єдо Реклама
27 лютого, 22:51

Новини

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Сьогодні, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
