Хто замінить Реброва у збірній України? ЗМІ назвали кандидатів

Контрольний матч проти Албанії стане останнім для Реброва на чолі «синьо-жовтих»?

На посаду головного тренера збірної України з футболу в УАФ розглядають дві кандидатури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

Зазначається, що контрольний матч проти Албанії (31 березня 2026 року) стане останнім для Сергія Реброва на чолі «синьо-жовтих». Коуч не продовжуватиме контракт з УАФ.

Наступником Сергія Реброва може стати Унаї Мельгоса, який нині очолює збірну України U-21, або ж Руслан Ротань, який нині працює у Поліссі та свого часу очолював олімпійську збірну України (U-23).

Вже у вівторок, 31 березня, національна команда «синьо-жовтих» проведе контрольний матч проти збірної Албанії, яким і завершить березневий збір. У фіналі кваліфіцікації до ЧС-2026 зійдуться Швеція та Польща.

Нагадаємо, захисник збірної України з футболу Віталій Миколенко прокоментував поразку від Швеції у півфіналі плейоф відбору Чемпіонату світу.

«Емоції, напевно, такі самі, як у всієї України, хто дивився футбол. Прийшов на флеш сказати те, що дякую людям, тим, хто додивився це позорище.

Хотів вибачитися, але… Нема чого вибачатися після бою. Просто хотів сказати дякую за те, що додивилися, вболівали. Не знаю, що ще сказати», – заявив Миколенко.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)