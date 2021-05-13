40 машин охорони? Дружина Зеленського вперше прокоментувала питання своєї безпеки

Перша леді спілкувалася з керівником служби охорони після інформації про 40 автівок

Дружина президента України Олена Зеленська спростувала інформацію про велику кількість автівок охорони та супроводу.

Про це вона сказала під час першого телевізійного інтерв’ю на каналі 1+1.

«Я не знаю, хто це вигадав (про 40 автомобілів , – «Главком»). Цього немає. Я навіть запитала, можливо, ми чогось не бачимо», – сказала перша леді.

Вона додала, що коли вперше побачила цю інформацію, то спілкувалася на цю тему з керівником служби охорони. У відповідь вона почула, що охорона складається з однієї автівки.

Пд час цього ж інтерв'ю дружина Зеленського відверто розказала про свої хвилювання.

Також дружина Зеленського розказала про своє ставлення до родини Порошенків.

Як повідомлялось, Зеленська зізналась, що їй зрозуміла негативна реакція суспільства на переїзд родини на президентську дачу. Вона також зауважила, що не у захваті від життя на президентській дачі.

Також Олена Зеленська розповіла, як впливає на президента.