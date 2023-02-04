Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ показала ексклюзивне відео обміну 116 українських полонених

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
СБУ показала ексклюзивне відео обміну 116 українських полонених
СБУ опублікувала ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими
фото: А.Єрмак

Серед звільнених вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро вз ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС.

Служба безпеки оприлюднила ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими. В рамках якого Україні вдалося повернути 116 людей. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Нагадаємо, сьогодні відбувся новий великий обмін полоненими: Україна повернула додому ще 116 наших людей.

Серед них вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро вз ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС.

З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

«Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність. Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України і повернути з полону кожного українця!» – йдеться в описі під відео.

Крім того, сьогодні Україна повернула тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців – Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні - Кулика Євгенія Олеговича.

Нагадаємо, сьогодні Міноборони Росії заявило про черговий обмін полоненими. З України нібито повернулися 63 російські військові.

Теги: відео звільнення Україна обмін полоненими військові Міноборони

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Від восьмої зустрічі в форматі «Рамштайн» очікують проривних рішень, шо змінять ситуацію на українському фронті
«Рамштайн-8». Головні інтриги інтерв'ю
19 сiчня, 22:17
Ракети С-400, якими РФ ударила по Києву, є досить небезпечними для цивільних, і поки що Україна може знищувати лише самі пускові установки
Росія била по Києву новими ракетами: військовий експерт вказав на нюанси
16 сiчня, 10:36
МВС повідомило, скільки часу може зайняти повне розмінування України
МВС повідомило, скільки часу може зайняти повне розмінування України
12 сiчня, 15:50

Події в Україні

Нардеп: Грузія не відреагувала на звернення Зеленського і МЗС щодо Саакашвілі
Нардеп: Грузія не відреагувала на звернення Зеленського і МЗС щодо Саакашвілі
СБУ показала ексклюзивне відео обміну 116 українських полонених
СБУ показала ексклюзивне відео обміну 116 українських полонених
Німеччина зібрала докази військових злочинів РФ в Україні «в тризначному діапазоні»
Німеччина зібрала докази військових злочинів РФ в Україні «в тризначному діапазоні»
Військові збили три безпілотники окупантів на Донбасі (відео)
Військові збили три безпілотники окупантів на Донбасі (відео)
Авіакатастрофа у Броварах: депутат розповів, коли розшифрують «чорну скриньку»
Авіакатастрофа у Броварах: депутат розповів, коли розшифрують «чорну скриньку»
З російського полону повернулись ще 116 українців (відео)
З російського полону повернулись ще 116 українців (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
США надали Україні далекобійні ракети для Himars
15K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8810
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським у перший день війни
8743
Несподіваний удар. «Південь» повідомив звідки раптово може атакувати РФ
5762
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5076
«Гвардія наступу»: МВС каже про навалу охочих звільняти окуповані території

Новини

У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
Сьогодні, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Сьогодні, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
Вчора, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
Вчора, 22:48
ЄС підтримав формулу миру, США дали ракети Himars. Головне за 3 лютого
Вчора, 21:40
Відтепер російські студенти змушені нахвалювати Путіна: оновлено програму
Вчора, 20:43

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту