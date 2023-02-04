СБУ показала ексклюзивне відео обміну 116 українських полонених

Серед звільнених вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро вз ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС.

Служба безпеки оприлюднила ексклюзивне відео сьогоднішнього обміну полоненими. В рамках якого Україні вдалося повернути 116 людей. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Нагадаємо, сьогодні відбувся новий великий обмін полоненими: Україна повернула додому ще 116 наших людей.

Серед них вісім бійців ТрО, семеро з Нацгвардії, шестеро з Нацполіції, п‘ятеро вз ДПСУ, двоє з ВМС та один представник ДСНС.

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З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

«Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність. Працюємо над тим, аби виконати доручення президента України і повернути з полону кожного українця!» – йдеться в описі під відео.

Крім того, сьогодні Україна повернула тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців – Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця – українця, який служив у Французькому іноземному легіоні - Кулика Євгенія Олеговича.

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Нагадаємо, сьогодні Міноборони Росії заявило про черговий обмін полоненими. З України нібито повернулися 63 російські військові.