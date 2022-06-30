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    Політика

    Столтенберг повідомив, де пройде наступний саміт НАТО

    Місцем проведення обрали країну-члена, яка зіткнулася з погрозами з боку Росії - Столтенберг повідомив, де пройде наступний саміт НАТО
    Місцем проведення обрали країну-члена, яка зіткнулася з погрозами з боку Росії
    фото з відкритих джерел

    Через безпекову ситуацію Альянс вирішив провести черговий саміт вже наступного року

    Лідери НАТО офіційно ухвалили рішення про проведення наступного саміту у Вільнюсі. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками саміту лідерів Альянсу.

    «Ми зустрінемось у Вільнюсі з лідерами наступного року», – сказав він.

    Через безпекову ситуацію Альянс вирішив провести черговий саміт вже наступного року, а не раз на два роки, як зазвичай.

    При цьому місцем проведення обрали країну-члена, яка зіткнулася з погрозами з боку Росії.

    Як повідомлялося, НАТО затвердило новий пакет допомоги Україні. Також учора на саміті НАТО офіційно визнало Росію стратегічною загрозою.

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    Теги: росія окупанти НАТО саміт війна Литва Україна Єнс Столтенберг окупація #stoprussia
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    Столтенберг повідомив, де пройде наступний саміт НАТО