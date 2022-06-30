Столтенберг повідомив, де пройде наступний саміт НАТО

Місцем проведення обрали країну-члена, яка зіткнулася з погрозами з боку Росії

Через безпекову ситуацію Альянс вирішив провести черговий саміт вже наступного року

Лідери НАТО офіційно ухвалили рішення про проведення наступного саміту у Вільнюсі. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками саміту лідерів Альянсу.

«Ми зустрінемось у Вільнюсі з лідерами наступного року», – сказав він.

Через безпекову ситуацію Альянс вирішив провести черговий саміт вже наступного року, а не раз на два роки, як зазвичай.

При цьому місцем проведення обрали країну-члена, яка зіткнулася з погрозами з боку Росії.

Як повідомлялося, НАТО затвердило новий пакет допомоги Україні. Також учора на саміті НАТО офіційно визнало Росію стратегічною загрозою.