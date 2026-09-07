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Зеленський відзначив внесок розвідки у протидію російській агресії

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Зеленський відзначив внесок розвідки у протидію російській агресії
Президент привітав українських розвідників
Фото: ГУР

Президент подякував розвідникам за проведені операції та вшанував пам'ять загиблих військовослужбовців.

Президент Володимир Зеленський привітав військовослужбовців із Днем воєнної розвідки України та відзначив внесок розвідників у протидію російській агресії.

Про це глава держави заявив у своєму зверненні у соцмережах, пише «Главком».

За словами Зеленського, спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими підрозділами Сил оборони відіграли важливу роль у захисті Києва та звільненні острова Зміїний.

Президент також зазначив, що українські розвідники провели сотні оборонних і спеціальних операцій як на території України, так і в тилу російських військ.

«Ми дякуємо кожному й кожній, хто справді посилює захист України у війні, дає нашій державі необхідну інформацію та проводить операції, які не дозволяють Росії досягти її цілей», – сказав Зеленський.

Окремо президент наголосив на внеску воєнної розвідки в забезпечення України необхідною інформацією. За його словами, робота розвідників безпосередньо впливає на здатність держави протидіяти російській агресії та захищати українців.

Зеленський також вшанував пам'ять військовослужбовців розвідки, які загинули під час виконання бойових завдань.

«І будемо памʼятати всіх наших розвідників, які загинули, виконуючи бойові завдання. Шануємо пам’ять про кожного полеглого героя», – зазначив глава держави.

Президент подякував усім українським розвідникам, які продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання задля захисту України.

Нагадаємо, День воєнної розвідки України відзначають 7 вересня.

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