Зеленський назвав питання, яке стало ключовим у переговорах

Президент заявив, що Донбас залишився однією з головних тем переговорного процесу, оскільки саме захоплення регіону стало однією з цілей Росії

Питання Донбасу залишається одним із ключових у переговорах щодо завершення російсько-української війни. Росія прагне захопити регіон, тому територіальне питання має принципове значення для подальших домовленостей. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час пресконференції зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Донбас – це питання всієї війни, яке є ціллю РФ», – заявив Зеленський.

За словами президента, саме тому тема Донбасу стала однією з ключових під час переговорів щодо можливого завершення війни. Зеленський також прокоментував посилення російських атак останніми днями. Президент пов'язав безперервний терор із новою тактикою російського диктатора Володимира Путіна напередодні виборів.

Глава держави наголосив, що Україна не залишить російські атаки без відповіді. «Ми будемо відповідати», – заявив Зеленський.

Раніше Зеленський повідомив, що територіальне питання обговорювалося під час переговорів зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Києві. На думку президента, настільки складні питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів.

Нагадаємо, 6 вересня українська та американська сторони провели у Києві три раунди переговорів. До одного з них долучилися представники Великої Британії, Франції та Німеччини.

Під час зустрічей сторони обговорили можливість припинення вогню, гарантії безпеки, територіальні питання, посилення української протиповітряної оборони та подальшу підтримку України. Перед приїздом до Києва Віткофф і Кушнер відвідали Москву, де провели близько трьох годин на переговорах із Путіним.