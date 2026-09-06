Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав питання, яке стало ключовим у переговорах

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав питання, яке стало ключовим у переговорах
Зеленський назвав Донбас питанням усієї війни
фото: Офіс президента

Президент заявив, що Донбас залишився однією з головних тем переговорного процесу, оскільки саме захоплення регіону стало однією з цілей Росії

Питання Донбасу залишається одним із ключових у переговорах щодо завершення російсько-української війни. Росія прагне захопити регіон, тому територіальне питання має принципове значення для подальших домовленостей. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час пресконференції зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, повідомляє кореспондент «Главкома».

«Донбас – це питання всієї війни, яке є ціллю РФ», – заявив Зеленський.

За словами президента, саме тому тема Донбасу стала однією з ключових під час переговорів щодо можливого завершення війни. Зеленський також прокоментував посилення російських атак останніми днями. Президент пов'язав безперервний терор із новою тактикою російського диктатора Володимира Путіна напередодні виборів.

Глава держави наголосив, що Україна не залишить російські атаки без відповіді. «Ми будемо відповідати», – заявив Зеленський.

Раніше Зеленський повідомив, що територіальне питання обговорювалося під час переговорів зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Києві. На думку президента, настільки складні питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів.

Нагадаємо, 6 вересня українська та американська сторони провели у Києві три раунди переговорів. До одного з них долучилися представники Великої Британії, Франції та Німеччини.

Під час зустрічей сторони обговорили можливість припинення вогню, гарантії безпеки, територіальні питання, посилення української протиповітряної оборони та подальшу підтримку України. Перед приїздом до Києва Віткофф і Кушнер відвідали Москву, де провели близько трьох годин на переговорах із Путіним.

Читайте також:

Теги: росія Донбас війна Володимир Зеленський Україна президент переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп та Джон Реткліфф, директор Центрального розвідувального управління
Директор ЦРУ у Москві: попередження Путіну чи спроба зупинити ескалацію?
26 серпня, 13:10
Саме з Саваслейка злітають винищувачі МіГ, які атакують Україну «Кинджалами»
Україна вдарила по аеродрому «Саваслейка», де базуються носії ракет РФ
15 серпня, 11:55
Трагедія у Кривому Розі, кадрові рішення щодо Sense Bank. Головне за 21 серпня 2026
Трагедія у Кривому Розі, кадрові рішення щодо Sense Bank. Головне за 21 серпня 2026
21 серпня, 21:42
Наслідки російського удару по торговельному комплексу «Сонячна галерея» в Кривому Розі
Кривий Ріг оголосив день жалоби: кількість жертв атаки зросла до 16
22 серпня, 07:10
Уражено комплекс С-400, що прикривав «палац» Путіна під Геленджиком
Палац Путіна залишився без захисту? Україна знищує ППО поблизу Геленджика
10 серпня, 19:29
Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових
Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових
13 серпня, 13:22
Кирило Ковальчук виявився найбагатшим пропагандистом Росії
Син друга Путіна очолив рейтинг найбагатших пропагандистів РФ
26 серпня, 20:13
Порожні секції з ковбасними виробами у київському «ЕКО Маркеті»
У київському «Еко Маркеті» спорожніли полиці: фоторепортаж
1 вересня, 23:46
Територія 745 кв. км стала найбільшою площею, деокупованою Україною з осені 2022 року
ЗСУ провели найбільший контрнаступ із 2022 року – DW
Вчора, 18:27

Політика

Віткофф і Кушнер націлилися на прорив у переговорах до зими – Axios
Віткофф і Кушнер націлилися на прорив у переговорах до зими – Axios
Зеленський назвав питання, яке стало ключовим у переговорах
Зеленський назвав питання, яке стало ключовим у переговорах
Трамп доручив Кушнеру і Віткоффу сформувати «мирний пакет» для завершення війни
Трамп доручив Кушнеру і Віткоффу сформувати «мирний пакет» для завершення війни
Україна, США та Європа домовилися про нову зустріч – Зеленський
Україна, США та Європа домовилися про нову зустріч – Зеленський
До розмови Зеленського з посланцями Трампа долучилася «європейська трійка»
До розмови Зеленського з посланцями Трампа долучилася «європейська трійка»
Лавров заявив про початок справжньої війни з Німеччиною
Лавров заявив про початок справжньої війни з Німеччиною

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 вересня 2026
110K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
107K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
104K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
88K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

В Україні до 27°, помірні дощі, подекуди грози: погода на 6 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
4 вересня, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
4 вересня, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
4 вересня, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
4 вересня, 20:49

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua