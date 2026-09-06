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Зеленський подарував Віткоффу та Кушнеру футболки з написом «Київський режим»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський подарував Віткоффу та Кушнеру футболки з написом «Київський режим»
Посланці Трампа отримали від Зеленського «Київський режим»
колаж: glavcom.ua

Перед врученням подарунків президент продемонстрував американцям таку саму футболку на Давиді Арахамії

Президент України Володимир Зеленський подарував спецпосланцю президента США Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру футболки з написом «Київський режим». Це сталося під час візиту американських представників до української столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

За словами журналістки, перед тим як подарувати футболки американським представникам, Зеленський показав їм такий самий одяг на одному з членів української переговорної команди.

Як повідомив речник президента Сергій Нікіфоров, футболку з написом «Київський режим» на той момент носив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Нагадаємо, 6 вересня президент Володимир Зеленський провів у Києві переговори зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Американські представники вперше прибули до України після візиту до Москви, де близько трьох годин розмовляли з російським диктатором Володимиром Путіним.

Окремо президент зазначив, що територіальне питання залишається актуальним. На його думку, настільки складні питання можуть бути вирішені лише на рівні лідерів.

До третього раунду переговорів долучилися представники країн E3 – Великої Британії, Франції та Німеччини. За підсумками розмов Україна, США та європейські партнери домовилися найближчим часом провести нову спільну зустріч. Місце її проведення поки не визначили – серед можливих варіантів Зеленський назвав Європу, США та Україну.

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Теги: Володимир Зеленський Україна президент Давид Арахамія переговори

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