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Зеленський зустрінеться з Байденом та Дудою: польські ЗМІ розкрили деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський зустрінеться з Байденом та Дудою: польські ЗМІ розкрили деталі
Зустріч лідерів може відбутися наприкінці лютого
Фото: Офіс президента

Для візиту розглядаються два міста – Варшава та Жешув

Наприкінці лютого може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з американським та польським лідерами Джо Байденом та Анджеєм Дудою. Ймовірно, зустріч може пройти у Польщі. Про це повідомляє польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

За неофіційною інформацією, зустріч може відбутися наприкінці лютого, приблизно у річницю російського вторгнення в Україну. Поки для візиту розглядаються два міста – Варшава та Жешув.

«Президент України представить мирний план і скличе міжнародну конференцію щодо України», – повідомляє видання, посилаючись на дипломатичні джерела в Україні.

При цьому польське видання зазначає, що мирний план буде складатися з 10 пунктів, до якого входить питання створення міжнародного трибуналу для військових злочинців, а також нові гарантії безпеки для України в рамках євроатлантичних інститутів.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден планує відвідати Європу. Його візит буде пов’язаний з річницею повномасштабного вторгнення росіян в Україну 24 лютого. 

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Теги: росія президент Офіс президента Варшава 24 лютого Джозеф Байден Володимир Зеленський Анджей Дуда

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