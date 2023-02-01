Зеленський зустрінеться з Байденом та Дудою: польські ЗМІ розкрили деталі

Для візиту розглядаються два міста – Варшава та Жешув

Наприкінці лютого може відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з американським та польським лідерами Джо Байденом та Анджеєм Дудою. Ймовірно, зустріч може пройти у Польщі. Про це повідомляє польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За неофіційною інформацією, зустріч може відбутися наприкінці лютого, приблизно у річницю російського вторгнення в Україну. Поки для візиту розглядаються два міста – Варшава та Жешув.

«Президент України представить мирний план і скличе міжнародну конференцію щодо України», – повідомляє видання, посилаючись на дипломатичні джерела в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому польське видання зазначає, що мирний план буде складатися з 10 пунктів, до якого входить питання створення міжнародного трибуналу для військових злочинців, а також нові гарантії безпеки для України в рамках євроатлантичних інститутів.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден планує відвідати Європу. Його візит буде пов’язаний з річницею повномасштабного вторгнення росіян в Україну 24 лютого.