Байден хотів працювати з Путіним, як психотерапевт, але пацієнта вже було не зупинити
Путін розпочав операцію з розвалу Росії
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«Мудрейшее» высказывание Трампа: «Сначала будут танки, потом ядерные бомбы. Закончите эту безумную войну, немедленно. Это ведь так просто», – в очередной раз подтвердило, что благодаря очень странному выбору американского народа, Украина выиграла бесценные 4 года для укрепления своей обороноспособности.
Ведь, что могло произойти, победи Хилари Клинтон?
Расчет Путина на то, что он договорится с Порошенко по Минским соглашениям и легитимизирует банды коллаборантов в составе Украины провалился, так как в Украине все решает народ, а не отдельные политики.
Расчет Путина, что в Украине восстанут против «нацистов» тоже убыл в унитаз. К 2016 году ему было уже понятно, что гибридно Украину не победить. Надо начинать спецоперацию.
И тут президентом сенсационно становится и... Трамп.
И Путин решает продолжить попытки добиться всего гибридненько.
А Трамп и рад бы помочь Вове, но его пинками заставляют помогать Украине и республиканцы, и демократы.
Путин понимает, что без спецоперации не обойтись.
Начинает писюкать свой ультиматум и тут в Украине президентом становится актер.
И Путин вновь полагает, что все можно решить без большой стрельбы.
Тем более, он до сих пор убежден, что в Украине, как и в России, народ стадо и все решает пастух. Но договориться не получилось даже с Зеленским, не говоря уже о народе.
Подготовка спецоперации вновь актуальна с надеждой на второй срок Трампа, который точно не создавал бы единую антироссийскую коалицию.
Но президентом становится Байден и предлагает поговорить. Путин уверен, что дедушка уже не в форме и может как-то получится его напугать.
Но Байден может заблудиться в своем кабинете, может перепутать имена родственников, но что происходит между Россией и Украиной с 2014 года он помнит и понимает четко.
Он пытается, как психотерапевт работать с Путиным, но кремлевского пациента уже не остановить.
Он дает старт спецоперации, теперь уже совершенно точно, не по захвату Украины, а по развалу России.
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