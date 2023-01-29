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Сергій Запорізький

Байден хотів працювати з Путіним, як психотерапевт, але пацієнта вже було не зупинити

glavcom.ua
Путін намагався налякати Байдена

Путін розпочав операцію з розвалу Росії

Мовою оригіналу

«Мудрейшее» высказывание Трампа: «Сначала будут танки, потом ядерные бомбы. Закончите эту безумную войну, немедленно. Это ведь так просто», – в очередной раз подтвердило, что благодаря очень странному выбору американского народа, Украина выиграла бесценные 4 года для укрепления своей обороноспособности.

Ведь, что могло произойти, победи Хилари Клинтон?

Расчет Путина на то, что он договорится с Порошенко по Минским соглашениям и легитимизирует банды коллаборантов в составе Украины провалился, так как в Украине все решает народ, а не отдельные политики.

Расчет Путина, что в Украине восстанут против «нацистов» тоже убыл в унитаз. К 2016 году ему было уже понятно, что гибридно Украину не победить. Надо начинать спецоперацию.

И тут президентом сенсационно становится и... Трамп.

И Путин решает продолжить попытки добиться всего гибридненько.

А Трамп и рад бы помочь Вове, но его пинками заставляют помогать Украине и республиканцы, и демократы.

Путин понимает, что без спецоперации не обойтись.

Начинает писюкать свой ультиматум и тут в Украине президентом становится актер.

И Путин вновь полагает, что все можно решить без большой стрельбы.

Тем более, он до сих пор убежден, что в Украине, как и в России, народ стадо и все решает пастух. Но договориться не получилось даже с Зеленским, не говоря уже о народе.

Подготовка спецоперации вновь актуальна с надеждой на второй срок Трампа, который точно не создавал бы единую антироссийскую коалицию.

Но президентом становится Байден и предлагает поговорить. Путин уверен, что дедушка уже не в форме и может как-то получится его напугать.

Но Байден может заблудиться в своем кабинете, может перепутать имена родственников, но что происходит между Россией и Украиной с 2014 года он помнит и понимает четко.

Он пытается, как психотерапевт работать с Путиным, но кремлевского пациента уже не остановить.

Он дает старт спецоперации, теперь уже совершенно точно, не по захвату Украины, а по развалу России.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США росія Джозеф Байден путін

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