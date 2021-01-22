В Україні завтра буде оголошена загальнонаціональна жалоба за загиблими у Харкові

Зеленський повідомив, що що «у людини чи декількох людей», у власності яких перебував згорілий будинок для літніх людей, вже виявлено у Харкові шість подібних об'єктів

Діяльності приватних пансіонатів для літніх людей, на зразок харківського, належним чином не врегульовані державою, – Зеленський

В Україні завтра, 23 січня, буде оголошено днем жалоби за загиблими у будинку для літніх людей на Харківщині. Про це під час свого візиту до Харкова повідомив президент Володимир Зеленський.

«Я підпишу указ, завтра буде день жалоби на державному рівні», ‒ сказав Зеленський.

Зеленський вважає, що питання діяльності приватних пансіонатів для літніх людей, на зразок харківського, де сталася смертельна пожежа, належним чином не врегульовані державою, й хоче виявити у країні всі подібні об'єкти.

«Думаю, що треба ставити задачу по всій країні знайти такі об'єкти, щоб ми знаходили їх не в такі трагічні моменти, коли пожежа, коли втрачені життя 15 людей», ‒ зазначив він.

Голова держави зауважив, що «у людини чи декількох людей», у власності яких перебував згорілий будинок для літніх людей, вже виявлено у Харкові шість подібних об'єктів. За його словами, ці об'єкти різні, деталі з'ясовуються.

21 січня о 15:03 у Харкові у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. До гасіння пожежі залучались 50 осіб та 13 одиниць техніки. О 16:53 пожежу було ліквідовано. На місці пожежі знайшли тіла 15 людей. Дев'ятеро осіб було врятовано – їх госпіталізовано до лікарень.

Прокуратура назвала попередню причину смертельної пожежі у Харкові: порушення вимог пожежної безпеки.

Будинок для літніх людей, де 21 січня сталася смертельна пожежа в якій загинуло 15 осіб, має назву «Золотий час» та вважався «хоспісом» із комфортними умовами. Місяць проживання, згідно з даними сайту, обходиться в 6 тисяч гривень. Подобова ціна перебування ‒ від 450 гривень за добу.

Як відомо, «пансіоната» у Харкові, де згоріли 15 людей, за документами взагалі не існує.

Пожежу у Харкові, внаслідок якої загинули 15 людей, кваліфіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.