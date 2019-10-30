Зеленський бачить лише один шлях закінчення війни



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Володимир Зеленський: Нам потрібен мир на наших умовах

Президент наголосив на необхідності мінського процесу та зустрічі в нормандському форматі

Президент Володимир Зеленський заявив, що закінчити війну та повернути українські території ми зможемо єдиним шляхом - це дипломатія і санкційний тиск. Про це він заявив на форумі в Маріуполі.

Як зазначив президент, Україні потрібен мир на її умовах.

«Закінчити війну та повернути українські території ми зможемо єдиним шляхом - це дипломатія і санкційний тиск. Нам потрібен мир на наших умовах. Для цього в України має бути сильна позиція. Вона можлива у разі збереження санкцій», - заявив він.

Зеленський заявив про необхідність мінського процесу та зустрічі в нормандському форматі.

«Вона (зустріч в нормандському форматі, - ред.) має відбутися і ми маємо вирішувати усі питання не у телефонних розмовах, а дивлячись один одному в очі, щоб припинити війну і повернути наші українські території», - додав він.

Президент також висловив думку, що єдиного рішення щодо повернення Криму і Донбасу, яке задовільнить усіх, ніколи не буде.

Зеленський зазначив, що українському суспільству потрібно домовитися між собою.

«Сьогодні всередині країни існують абсолютно різні бачення у питанні повернення Донбасу і Криму. Більшість переконані, що вони повинні повернутися в Україну. Так, але як саме тут суспільство розділене», - заявив він.

Глава держави повідомив, що за даними соціології близько 21% вважає, що потрібно продовжувати бойові дії до перемоги, 20% - здійснювати економічну і територіальну блокаду, а 22% впевнені, що потрібно почати переговори про особливий статус ОРДЛО у складі України, 10% вважають, що потрібно відмовитися від цих територій, а 26% важко відповісти на це питання. Водночас, 80% хочуть припинення вогню.

«Єдиного рішення, яке задовільнить усіх, я впевнений, ніколи не буде. Але ми повині знайти варіант, який підтримає абсолютна більшість», - резюмував президент.

Як повідомлялось, у Маріуполі 30 жовтня проходить «Форум єдності» - масштабний захід, присвячений інституціоналізації діалогу між суспільством та владою.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, у Золотому розпочалося розведення сил.

Як раніше зазначалось, розведення мало почались після семи днів дотримання режиму тиші на відповідних ділянках. Втім, увечері 28 жовтня проросійські бойовики стріляли по житлових будинках у населеному пункті Золоте-4 Попаснянського району Луганської області.

Також очільник МСЗ України заявив, що розведення сил в Петровському Донецької області розпочнеться через сім днів режиму тиші.