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    Зеленський у Маріуполі назвав пріоритети щодо Донбасу і Криму

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    Володимир Зеленський переконаний, що держава повинна зберегти свідомість українських громадян на окупованих територіях - Зеленський у Маріуполі назвав пріоритети щодо Донбасу і Криму
    Володимир Зеленський переконаний, що держава повинна зберегти свідомість українських громадян на окупованих територіях

    Президент наголосив на необхідності збереження свідомості українських громадян на Донбасі і в Криму

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом України щодо Донбасу і Криму є інформаційна та гуманітарна політика. Про це він заявив на «Форумі єдності» у Маріуполі.

    Зеленський переконаний, що держава повинна зберегти свідомість українських громадян на окупованих територіях.

    «Що держава повинна зробити вже зараз не втративши найголовніше - свідомість наших громадян на окупованих територіях. Тому, крім дипломатії, нашим пріоритетом є інформаційна та гуманітарна політика щодо Донбасу і Криму», - резюмував глава держави.

    Як повідомлялось, у Маріуполі 30 жовтня проходить «Форум єдності» - масштабний захід, присвячений інституціоналізації діалогу між суспільством та владою.

    У програмі заходу - панельні дискусії під назвами «Від безкінечного майбутнього до планів на завтра. Гуманітарна політика України для збереження зв’язків з громадянами, які проживають на ТОТ», «Дороги для українців. Як інфраструктура України єднає громадян», «Інформаційна стратегія для України» тощо.

    Як відомо, у Маріуполі у вівторок, 29 жовтня, пройшов перший інвестиційний форум RE:think. Invest in Ukraine з ініціативи президента України та за підтримки Кабінету міністрів.

    На форум прибули прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент Володимир Зеленський.

    У центрі Маріуполя біля наметового містечка, де 29 жовтня проходив інвестиційний форум за участі Зеленського, активісти «Національного корпусу» провели акцію протесту проти відведення українських військ.

    Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, у Золотому розпочалося розведення сил.


    Маріуполь Донеччина політика держава Володимир Зеленський президент
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