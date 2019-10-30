Зеленський виступив на «Форумі єдності» в Маріуполі (відео)



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Зеленський на форумі у Маріуполі, 30 жовтня

В Маріуполі - другий день форумів із участю президента

У Маріуполі 30 жовтня проходить «Форум єдності» - масштабний захід, присвячений інституціоналізації діалогу між суспільством та владою.

На форумі виступив президент Володимир Зеленський.

Спікерами форуму також будуть міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр освіти і науки Ганна Новосад, міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, режисер Олег Сенцов.

Очікується, що участь у форумі візьме радник секретаря РНБО по реінтеграції та відновленню Донбасу Сергій Сивохо, голова правління Громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська, голова ГО КримSOS Таміла Ташева.

У програмі заходу - панельні дискусії під назвами «Від безкінечного майбутнього до планів на завтра. Гуманітарна політика України для збереження зв’язків з громадянами, які проживають на ТОТ», «Дороги для українців. Як інфраструктура України єднає громадян», «Інформаційна стратегія для України» тощо.

Як відомо, у Маріуполі у вівторок, 29 жовтня, пройшов перший інвестиційний форум RE:think. Invest in Ukraine з ініціативи президента України та за підтримки Кабінету міністрів.

На форум прибули прем'єр-міністр Олексій Гончарук та президент Володимир Зеленський.

У центрі Маріуполя біля наметового містечка, де 29 жовтня проходив інвестиційний форум за участі Зеленського, активісти «Національного корпусу» провели акцію протесту проти відведення українських військ.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, у Золотому розпочалося розведення сил.