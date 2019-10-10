Президент допускає домовленість із Коломойським стосовно «Приватбанку» без компенсації з бюджету



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Президент Володимир Зеленський на пресмарафоні Фото: president.gov.ua

Зеленський підтвердив, що МВФ обговорював з ним питання «Приватбанку»

Президент Володимир Зеленський допускає домовленість із бізнесменом Ігорем Коломойським про врегулювання ситуації навколо «Приватбанку» без компенсації з державного бюджету. Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами на пресмарафоні.

«Як це - мирову угоду з компенсацією з держбюджету? Мають бути кроки, угода може бути, якщо ми чуємо від одного з джерел, що в нас є слабкість у якійсь справі, то треба розмовляти, щоб держава не несла ніяких збитків... Треба сісти і казати, що так не буде, грошей немає, але треба врегулювати це питання», - сказав Зеленський.

При цьому президент підкреслив, що готовий у будь-який час говорити з будь-яким олігархом у країні.

Разом з тим Зеленський підтвердив, що МВФ обговорював з ним питання «Приватбанку».

«Необхідно домовлятися, але домовлятися має міжнародний експерт, який незалежний... Як я можу вирішувати питання, не спілкуючись із людьми, з якими я маю вирішувати ці питання. Тоді будь ласка, Національний банк України, суд, Коломойський, нехай самі займаються. Але всі мають знати, якщо програють ці позови, то і вирішувати, і відповідальність будуть нести ті, кого в ці справи було залучено, якщо мене як президента не можна туди залучити», - зазначив глава держави.

Нагадаємо, 10 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся c Коломойським. Згідно з офіційною інформацією, під час зустрічі обговорювалися питання ведення бізнесу в Україні та енергетична сфера. За словами олігарха, питання ПриватБанку не обговорювалося.

Під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з бізнесменом Ігoрем Коломойським протоколу, стенограми та відео не велося.

ПриватБанк було націоналізовано в грудні 2016 року. Держава докапіталізувала його на 155 млрд грн. Портфель неробочих кредитів ПриватБанку, який класифікується як пов’язаний із попередніми власниками, на 31 грудня 2018 року оцінюється у 212,795 млрд грн. 18 квітня Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. НБУ, Мінфін і ПриватБанк подали апеляцію.

За попередніми даними, пресмарафон президента Зеленського може тривати близько 10 годин.