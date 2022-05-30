Зеленський дорікнув ЄС за затримку шостого пакету санкцій проти Росії

«Чому ви залежите від Росії, від їхнього тиску, а не навпаки?» – запитав Зеленський у ЄС

Президент України звернувся до ЄС під час засідання Європейської ради

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву під час засідання Європейської ради. Про це повідомляє пресслужба глави Української держави.

У своєму зверненні Зеленський, зокрема, розкритикував ЄС за затримку в ухваленні шостого пакету санкцій проти Росії.

Надаємо текст звернення Зеленського до Євроради:

«Шановний пане Президенте Мішелю!

Шановна пані Президентко Роберто!

Шановні друзі!

Радий можливості звернутися до всіх вас без винятку. Сьогодні вже 96-й день повномасштабної війни Росії проти нашої держави, проти всіх нас і проти всіх вас. Проти європейської єдності.

Росія хоче бачити на таких засіданнях не цілісну Європейську раду, яку ми зараз бачимо, і не єдиний Європейський Союз, а 27 окремих держав, 27 уламків, які неможливо зібрати докупи. Це її бажання.

Така політика агресора – послідовна, і в ній немає жодного зволікання. На відміну від Європи Росії не потрібно влаштовувати ось такі саміти й протягом довгих тижнів шукати компромісів. Я, до речі, хочу подякувати вам за те, що ви розмовляєте щодо цих компромісів, за те, що ви хочете знайти допомогу й підтримку для України.

Тож вони не готові до компромісів, обираючи, що зробити для досягнення своїх цілей. І зараз ми бачимо водночас, як російський наступ на Донбасі руйнує наші міста, руйнує громади України, і як європейська єдність, бажана європейська єдність, може похитнутися.

8 квітня, на 44-й день цієї війни, був запроваджений п’ятий санкційний пакет Євросоюзу. І з того часу минуло вже 52 дні. Що відбулося за цей період?

Тоді, станом на 8 квітня, в Україні в списку убитих російськими окупантами було 169 дітей. Станом на сьогодні – 243 дитини.

Тоді, станом на 8 квітня, було зруйновано 928 закладів освіти: дитячих садочків, шкіл, університетів. Станом на сьогодні – 1888.

За інформацією на минулу добу, кількість російських ракетних ударів по Україні – вже майже 1600. Росія застосувала понад 2400, майже 2500 різних ракет проти нас, проти мирного населення. А тоді, станом на 8 квітня, ударів було менше тисячі, і ракет вони застосували близько тисячі. Ось такий прогрес їхньої агресії.

І, звичайно, я хочу, щоб ви мене зрозуміли: я не звинувачую нікого з вас. Провина за все, що відбувається, – тільки на російській державі. Але я впевнений, що для кожного, кожної з вас очевидно, що мав би бути прогрес і в санкціях за цю агресію. І для нас це дуже потрібно. Нам це дуже допоможе!

Такий прогрес, щоб Росія почала шукати мир. І тільки це може бути нашою спільною вимогою. Мир. Жодних компромісів за рахунок нашої територіальної цілісності, нашого суверенітету не може бути!

Я вдячний усім, хто просуває шостий санкційний пакет, намагається зробити його ефективним. Однак його поки що, на жаль, чомусь немає. І чому ви залежите від Росії, від їхнього тиску, а не навпаки? Росія має залежати від вас.

Чому Росія все ще може заробляти майже мільярд євро на день, продаючи енергоресурси? Чому банки держави-терориста все ще працюють з Європою та світовою фінансовою системою? Серйозні запитання. І чому на території Євросоюзу все ще активні російські пропагандистські канали? Це інформаційна зброя Російської Федерації. Чому російські державні службовці, які підтримують війну, і судді, які відкрито допомагають репресіям, досі не під санкціями?

Кожне з цих важливих питань – не просто про санкційні пакети чи війну в Україні. Все це – про нас із вами. Все це – про саму Європу.

Шановні друзі!

Пані та панове!

Тільки завдяки більшій єдності можна знайти ефективні відповіді на все, що робить Росія проти нас і проти вас. Якщо хтось торпедує корабель, не може одна чи декілька кают сподіватися, що залишаться на плаву, коли інші потонуть.

Ви бачите, що наслідки агресії Росії вийшли за межі нашого континенту. І обов’язково повернуться звідти ще більшими проблемами для всієї Європи. Наприклад, масштабний голод в Африці, в країнах Азії означатиме, що Південній і Південно-Східній Європі загрожує нова масштабна міграційна криза.

І коли ви чуєте з Москви шантаж продовольством, то знайте, будь ласка, що це їхній свідомий удар насправді по ваших суспільствах. Щоб забезпечити цей удар, Росія просто використовує народи Африки й Азії як заручників, свідомо штовхає їх до голоду. Щоб люди звідти масово втікали до вас. Чи ви готові до цього? Я думаю, що ні.

Погляньмо й на цінову нестабільність на енергоринку. Це ж не просто про якісь там звичайні ринкові коливання, які періодично спостерігаються.

Ще торік Росія створила умови, щоб рекордно зросли ціни на газ. Зараз, вкладаючись у нестабільність, Росія робить так, щоб усі енергетичні ціни зашкалювали. А навіщо? Щоб європейці протестували. І не проти агресора і його агресії, а проти своїх же держав. Проти вас особисто. Проти свого керівництва.

І якщо це – загроза для кожного й кожної з усіх країн, кожного з вас, якщо це ставка Росії на політичний хаос у ваших країнах, то чому дехто ще думає, що може захиститись самотужки?

Європа має продемонструвати силу. Бо тільки силу Росія сприймає як аргумент. Настав цей час. Настав час вам бути не окремими, не уламками, а єдиним цілим.

Україна показала на власному прикладі, чому це важливо. Чому важливо бути об’єднаними. У нашій країні з 24 лютого – максимальне об’єднання, усі працюють на один результат – на захист держави. І завдяки цьому вдалося те, чого не очікував світ, точно не очікувала Росія, – Україна зупинила їхню армію, а її боялись усі – усі це пам’ятають. І ми змогли звільнити частину своєї захопленої території.

Більша єдність – це справді фундамент цієї сили. Ви про це знаєте. Нарешті мають припинитися будь-які чвари у Європі, внутрішні суперечки, які тільки заохочують Росію тиснути більше й більше на вас, на всю Європу.

Шостий санкційний пакет має бути узгоджений. Він має бути ефективним – включно з нафтою. Щоб Росія відчувала ціну за те, що робить проти України та всієї Європи. І щоб ви нарешті стали незалежними разом з нами від російської енергетичної зброї. Хоча б від її нафтової частини.

І ми маємо негайно знайти рішення, яке дасть змогу запобігти розгортанню продовольчої кризи.

Звичайно, я дякую за ваші разом з партнерами зусилля зі створення зелених коридорів для аграрного експорту з України. Але все-таки ви розумієте, що надійне гарантування продовольчої безпеки неможливе без припинення війни Росії проти України на нашій землі. Бо не може бути спокійної торгівлі, впевненого агровиробництва, якщо Росія зберігатиме можливість перехоплювати судна з українською агропродукцією. І не тільки в Чорному морі. Чи завдавати ударів по наших містах, портах, елеваторах, іншій інфраструктурі.

Пане Президенте Мішелю!

Ви нещодавно були в Одесі й були змушені спуститися в укриття через ракетну атаку. Пан Президент відчув на собі те, про що я зараз говорю.

А якщо це відчувалося навіть на такому рівні, то чому Росія досі не визнана державою-терористом, державою – спонсором тероризму?

І ще один аспект. Ніколи європейський дім не був завершений без України. Не буде. Ніколи не буде повноцінної європейської сили без України. Сам факт того, що Україна залишалась уламком Європи десь там, за кордонами ваших держав, сприяв тому, що у Росії розвинувся агресивний апетит до захоплення сусідів.

Тільки розширенням, посиленням європейської єдності можна не допустити повторення того, що Європа пережила і 24 лютого, і у 2014 році, і навіть у 1968-му чи в 1956 році.

Тому на стратегічному рівні вже в червні має бути затверджений статус кандидата в члени Європейського Союзу для України. Я дуже хочу окремо подякувати зараз державам Західних Балкан за їхнє розуміння, за підтримку надання статусу кандидата для нашої країни. Дуже дякую.

Тоді ж, 8 квітня, коли був затверджений п’ятий санкційний пакет, ми отримали від Євросоюзу запитальник щодо кандидатства. І ми вже на нього відповіли за цей час. Ми вже надали ці відповіді Єврокомісії. Безпрецедентно швидко, а головне – злагоджено. Ми розраховуємо на таку ж реакцію Європи.

І ми відкидаємо будь-які намагання відшукати нікому не потрібну будь-яку альтернативу або знайти щось іще для України. Нам потрібно бути такими, як ви. Ми хочемо, щоб Україна отримала статус кандидата.

Ми виконали всі необхідні критерії для цього статусу. І ті окремі, деякі держави, які ще досі не впевнені в нас, я переконаний, змінять свою думку. І покажуть нашу об'єднану силу. Силу наших народів, які безпрецедентною більшістю підтримують наше членство у Європейському Союзі. Силу ваших народів, силу ваших держав і об’єднаної Європи.

Хочу подякувати вам за вашу єдність, здатність бути єдиними, енергійними, мати майбутнє в міцному Європейському Союзі. І щоб від нас із вами залежало, що буде у світі. Щоб ми залежали від нас із вами, а не від якихось там кабінетів десь у Москві.

Саме зараз ви можете визначити, чи справді правдиве все те, що Євросоюз говорить сам про себе. Про єдність у різноманітті, про спільні цінності та однаковий підхід до всіх демократій Європи.

Нам потрібен спільний митний простір, який посилить і Україну, і всіх, хто залучений до торгівлі з нами. Потрібен спільний платіжний простір, який прискорить інтеграцію на рівні звичайних людей. І спільний роумінговий простір. Дуже важливо, щоб наші переселенці, а їх понад 5 мільйонів, не відчували дискримінації.

І, звичайно, абсолютно необхідною є подальша збройна та фінансова підтримка для України. Зараз наша спільна свобода залежить від наших успіхів на полі бою, а ваша стабільність залежить від нашої стабільності.

І це ще одна причина, щоб знайти й заморозити, а потім конфіскувати всі російські активи та спрямувати їх на відбудову та компенсацію завданої війною шкоди.

Шановні колеги!

Шановні друзі!

З більшістю з вас ми вже почали розмову про відбудову України. Ми створюємо масштабний План відновлення. Активовано глобальний проект підтримки – United24. Платформу для відбудови готує також Єврокомісія. Я закликаю всіх вас уже зараз долучатися до реалізації цих ініціатив.

Якщо відбудова почнеться під час війни і буде справді загальноєвропейською, то це стане одним з найбільш переконливих доказів для всіх, і, звичайно, насамперед для Росії, що європейці сильні. І не дозволять зруйнувати жодну з невід’ємних частин Європи. Ані Україну, ані будь-яку іншу частину.

І наостанок.

Сьогодні внаслідок російського обстрілу Херсонської області України загинула дівчинка, їй було дев'ять років. Ще двоє дітей поранені: немовля семи місяців і дівчинка п'яти років. Жодна нормальна людина не може просто змиритися з цим, з такими злочинами. Щоденними. Це свідомі вбивства російськими військовими наших цивільних, наших дітей. Вони точно знають, по кому вони стріляють.

І я дуже розраховую на вашу принциповість і активність у тому, щоб кожен російський військовий, який убивав чи катував наших людей, і кожен командир, який віддавав такі накази чи потурав цьому, постали перед судом. Європа точно може це зробити.

Давайте зробимо!

Бо це питання не просто про відповідальність агресора за конкретну війну, а про захист людяності як такої.

Дякую за увагу.

Слава Україні!».





Як повідомлялося, постійні представники держав-членів ЄС на зустрічі 30 травня знову не змогли досягти згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії.