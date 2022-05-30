Нацбанк оцінив рівень інфляції: прогнози невтішні

На скільки зросли ціни в Україні у травні

Національний банк України оцінює інфляцію у травні на рівні 17%. Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко в колонці на ZN.ua.

Він зазначив при цьому, що у квітні інфляція становила 16,4%, а у травні центробанк очікує показника близько 17%, тоді як за підсумками року НБУ прогнозує інфляцію на рівні 20% і більше.

При цьому дохідність облігацій, що випускаються Міністерством фінансів, становить від 9,5% до 11,5%.

Шевченко вважає, що поточний та прогнозний темп зростання споживчих цін має служити для Міністерства фінансів орієнтиром щодо ставки прибутковості за гривневими ОВДП.

На думку голови Нацбанку, Мінфіну слід підвищити ставки прибутковості ОВДП, що сприятиме зростанню відсоткових ставок за депозитами.

За даними Держстату, інфляція у річному вимірі за підсумками квітня 2022 року зросла до 16,4% із 13,7% за підсумками березня, 10,7% – за підсумками лютого та 10% – за підсумками січня.

До слова, розширено перелік країн, де українські громадяни зможуть обміняти готівкову гривню на місцеву валюту.