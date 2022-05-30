  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
  4. Нацбанк оцінив рівень інфляції: прогнози невтішні
рус
    Економіка та фінанси

    Нацбанк оцінив рівень інфляції: прогнози невтішні

    Інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України - Нацбанк оцінив рівень інфляції: прогнози невтішні
    Інфляційний тиск зберігатиметься через наслідки повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України
    фото з відкритих джерел

    На скільки зросли ціни в Україні у травні

    Національний банк України оцінює інфляцію у травні на рівні 17%. Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко в колонці на ZN.ua.

    Він зазначив при цьому, що у квітні інфляція становила 16,4%, а у травні центробанк очікує показника близько 17%, тоді як за підсумками року НБУ прогнозує інфляцію на рівні 20% і більше.

    При цьому дохідність облігацій, що випускаються Міністерством фінансів, становить від 9,5% до 11,5%.

    Шевченко вважає, що поточний та прогнозний темп зростання споживчих цін має служити для Міністерства фінансів орієнтиром щодо ставки прибутковості за гривневими ОВДП.

    На думку голови Нацбанку, Мінфіну слід підвищити ставки прибутковості ОВДП, що сприятиме зростанню відсоткових ставок за депозитами.

    За даними Держстату, інфляція у річному вимірі за підсумками квітня 2022 року зросла до 16,4% із 13,7% за підсумками березня, 10,7% – за підсумками лютого та 10% – за підсумками січня.

    До слова, розширено перелік країн, де українські громадяни зможуть обміняти готівкову гривню на місцеву валюту.

    Теги: інфляція росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нацбанк оцінив рівень інфляції: прогнози невтішні