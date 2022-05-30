Путін дозволив вивозити українських сиріт до Росії у прискореному режимі

Володимир Путін підписав указ про спрощене громадянство для дітей-сиріт, викрадених в Україні

Країна-агресор спрощує надання російського громадянства дітям-сиротами із чотирьох областей України

Володимир Путін підписав указ про пришвидшене навернення до російського громадянства українських дітей. Указ президента Росії був опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

Згідно із цим указом, діти-сироти з Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей України будуть прийняті у російське підданство у спрощеному режимі.

Для цього, визначає указ кремлівського диктатора, достатньо буде заяви, підписаної керівником колаборантських структур, зокрема, «органів опіки та піклування».

В указі, крім дітей-сиріт та таких, що залишилися без батьківської опіки, право на спрощене отримання російського громадянства отримують також «недієздатні особи».

Нагадаємо, що починаючи з 24 лютого, Росія до початку травня вивезла з України, зокрема територій «ДНР» і «ЛНР», близько 1,1 млн осіб, включаючи майже 200 тисяч дітей.

А російські чиновники запропонували створити так звані «табори» для вивчення мови окупанта. Вони будуть призначені для дітей, які погано володіють мовою країни-агресора та не можуть навчатися в російських школах.

Ще в середині квітня міністерство освіти Російської Федерації зайнялося підготовкою законопроєкту, який дозволить передавати викрадених на території українського Донбасу дітей-сиріт в російські сім’ї.

Додамо, раніше Путін своїм указом спростив надання громадянства жителям окупованих районів Запорізької та Херсонської областей України.