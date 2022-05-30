  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
  4. Путін дозволив вивозити українських сиріт до Росії у прискореному режимі
рус
    У світі

    Путін дозволив вивозити українських сиріт до Росії у прискореному режимі

    документ
    Володимир Путін підписав указ про спрощене громадянство для дітей-сиріт, викрадених в Україні - Путін дозволив вивозити українських сиріт до Росії у прискореному режимі
    Володимир Путін підписав указ про спрощене громадянство для дітей-сиріт, викрадених в Україні
    фото з російських ЗМІ

    Країна-агресор спрощує надання російського громадянства дітям-сиротами із чотирьох областей України

    Володимир Путін підписав указ про пришвидшене навернення до російського громадянства українських дітей. Указ президента Росії був опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації Росії.

    Згідно із цим указом, діти-сироти з Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей України будуть прийняті у російське підданство у спрощеному режимі.

    Для цього, визначає указ кремлівського диктатора, достатньо буде заяви, підписаної керівником колаборантських структур, зокрема, «органів опіки та піклування».

    В указі, крім дітей-сиріт та таких, що залишилися без батьківської опіки, право на спрощене отримання російського громадянства отримують також «недієздатні особи».

    Нагадаємо, що починаючи з 24 лютого, Росія до початку травня вивезла з України, зокрема територій «ДНР» і «ЛНР», близько 1,1 млн осіб, включаючи майже 200 тисяч дітей.

    А російські чиновники запропонували створити так звані «табори» для вивчення мови окупанта. Вони будуть призначені для дітей, які погано володіють мовою країни-агресора та не можуть навчатися в російських школах.

    Ще в середині квітня міністерство освіти Російської Федерації зайнялося підготовкою законопроєкту, який дозволить передавати викрадених на території українського Донбасу дітей-сиріт в російські сім’ї.

    Додамо, раніше Путін своїм указом спростив надання громадянства жителям окупованих районів Запорізької та Херсонської областей України.

    Теги: росія окупанти Луганщина діти війна путін Донеччина Херсонщина Україна Запорізька область окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Путін дозволив вивозити українських сиріт до Росії у прискореному режимі