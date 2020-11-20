«Це історична можливість». Посли G7 очікують на чесний і прозорий відбір суддів КСУ

Країни G7 заявили про унікальний шанс на проведення чесної та ефективної судової реформи

Посли G7 в Україні на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським обговорили потребу забезпечити чесний відбір суддів Конституційного суду.

«Вчора посли країн G7 зустрілися з президентом Зеленським і підтвердили нагальну необхідність широко підтримуваних дій, спрямованих на подолання негативних наслідків нещодавніх рішень КСУ та уникнення подальшого відкочування назад українських антикорупційних реформ», – сказано у повідомленні.

Обидві сторони зійшлися на необхідності забезпечити чесний і прозорий відбір суддів КС.

"Це історична можливість добитися проведення такої судової реформи, яка відповідає очікуванням українського народу", - наголошується у повідомленні.

(1/2) Вчора посли країн G7 зустрілися з Президентом Зеленським і підтвердили нагальну необхідність широко підтримуваних дій, спрямованих на подолання негативних наслідків нещодавніх рішень КСУ та уникнення подальшого відкочування назад українських антикорупційних реформ. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 20, 2020

28 жовтня Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

3 листопада ВАКС був змушений закрити першу справу через скандальне рішення КСУ, а саме проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Також ВАКС закрив справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.

30 жовтня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Зокрема, в ньому він пропонує звільнити суддів Конституційного суду та призначити новий його склад.

Спікер парламенту Дмитро Разумков запропонував механізм повернення е-декларування в його первісному вигляді без перезавантаження КС. Вже після цього Кабмін протягом двох місяців внесе до парламенту пропозиції щодо врегулювання питань, які порушили своїм рішенням судді КС. Профільний комітет Ради підтримав пропозицію Разумкова, а законопроект Зеленського відмовився розглядати, назвавши його неконституційним.

28 серпня оприлюднив рішення, яким визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України. НАБУ назвало це рішення політично вмотивованим.