Зеленський хоче розвести війська по всій лінії розмежування, а не на окремих ділянках



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Президент Украъни Володимир Зеленський

Глава МЗС України: Зараз президент просить, звертається з ідеєю з розведення військ на всій лінії розмежування

Президент України Володимир Зеленський виступає за розведення військ на всій лінії розмежування на Донбасі, а не на окремих ділянках, повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Зараз президент просить, звертається з ідеєю з розведення військ на всій лінії розмежування», - сказав Пристайко на брифінгу в кулуарах 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) в суботу в Києві.

Як повідомлялось, Україна не буде вносити ніякі зміни до Конституції про так званий особливий статус Донбасу.

Нагадаємо, за словами Пристака, миротворчої місії в «мінських домовленостях» немає. «Миротворчу місію навіть не було включено до «мінських домовленостей». Ми пробували Мінськ, дещо ще, і майже провалилися. І ми знову говоримо про миротворчу місію?.. Ви знаєте, що є дуже мало прикладів, коли миротворчі місії припиняли конфлікти. Ми маємо просити міжнародну спільноту про те, що необхідно чесно спробувати забезпечити те, що обіцяли попередньому і цьому урядам. Тоді будемо судити про російську готовність чи ні виконувати домовленості», - сказав глава МЗС.