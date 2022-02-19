Зеленський і Джонсон скоординували дії для захисту України

У Мюнхені відбулася зустріч глави держави та прем'єра Британії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Мюнхені з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, обговорили безпекові питання на тлі агресивних дій Росії. Про це повідомив глава держави у Twitter.

«Зустрівся з Борисом Джонсоном у Мюнхені. Говорили про безпеку на тлі агресивних дій Росії. Домовилися про спільні подальші дії», – зазначив президент.

Met with @BorisJohnson in Munich. Talked about security against the background of Russia's aggressive actions. Agreed on joint next steps. We remain united in the pursuit of de-escalation through diplomacy. Grateful to for supporting and cooperation for security and peace. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 19, 2022

За його словами, Україна і Велика Британія залишаються єдиними в прагненні до деескалації за допомогою дипломатії.

«Вдячні Великобританії за підтримку України та співпрацю заради безпеки та миру», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, дискусії на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України.

Серед зустрічей глави держави варто відзначити такі: з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України. Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України.

Нагадаємо, 18-20 лютого у Мюнхені відбувається конференція з безпеки (MSC). До її участі запрошені федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, віцепрезидентка США Камала Гарріс, а також ще приблизно 35 глав держав та урядів.

Зазначимо, 18 лютого президент США Джо Байден вдруге виступив із терміновим відеозверненням щодо ситуації в Україні. За словами Байдена, Путін справді готується напасти на Україну. Президент США має підстави так думати.

Враховуючи загострення на Донбасі, у НАТО вирішили підвищити рівень готовності військових. Про це повідомляють джерела німецького Dpa та Міноборони Німеччини.

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