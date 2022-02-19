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    Зеленський і Джонсон скоординували дії для захисту України

    Борис Джонсон висловив підтримку Україні - Зеленський і Джонсон скоординували дії для захисту України
    Борис Джонсон висловив підтримку Україні
    фото: twitter/ZelenskyyUa

    У Мюнхені відбулася зустріч глави держави та прем'єра Британії

    Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Мюнхені з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, обговорили безпекові питання на тлі агресивних дій Росії. Про це повідомив глава держави у Twitter.

    «Зустрівся з Борисом Джонсоном у Мюнхені. Говорили про безпеку на тлі агресивних дій Росії. Домовилися про спільні подальші дії», – зазначив президент.

    За його словами, Україна і Велика Британія залишаються єдиними в прагненні до деескалації за допомогою дипломатії.

    «Вдячні Великобританії за підтримку України та співпрацю заради безпеки та миру», – наголосив Зеленський.

    Нагадаємо, дискусії на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України.

    Серед зустрічей глави держави варто відзначити такі: з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України. Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України.

    Нагадаємо, 18-20 лютого у Мюнхені відбувається конференція з безпеки (MSC). До її участі запрошені федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, віцепрезидентка США Камала Гарріс, а також ще приблизно 35 глав держав та урядів.

    Зазначимо, 18 лютого президент США Джо Байден вдруге виступив із терміновим відеозверненням щодо ситуації в Україні. За словами Байдена, Путін справді готується напасти на Україну. Президент США має підстави так думати.

    Враховуючи загострення на Донбасі, у НАТО вирішили підвищити рівень готовності військових. Про це повідомляють джерела німецького Dpa та Міноборони Німеччини.

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    Теги: Росія Велика Британія Володимир Зеленський Мюнхенська конференція з безпеки Twitter Борис Джонсон
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    Зеленський і Джонсон скоординували дії для захисту України