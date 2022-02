Зеленський і Джонсон скоординували дії для захисту України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Мюнхені з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, обговорили безпекові питання на тлі агресивних дій Росії. Про це повідомив глава держави у Twitter.

«Зустрівся з Борисом Джонсоном у Мюнхені. Говорили про безпеку на тлі агресивних дій Росії. Домовилися про спільні подальші дії», – зазначив президент.

Met with @BorisJohnson in Munich. Talked about security against the background of Russia's aggressive actions. Agreed on joint next steps. We remain united in the pursuit of de-escalation through diplomacy. Grateful to for supporting and cooperation for security and peace.