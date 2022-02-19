Зеленський прибув у Мюнхен на безпекову конференцію (фото)

Зеленський прибув до Німеччини для участі в Мюнхенській конференції з безпеки

Головним питанням, яке підійматиме Зеленський на безпековій конференції, будуть загрози біля українських кордонів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в суботу вдень прилетів до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки і проведе переговори з партнерами. Про це Зеленський написав у своєму Instagram.

«Прибув до Німеччини. Сьогодні – Мюнхенська конференція з питань безпеки та переговори з нашими партнерами та друзями. Головні питання – загрози біля кордонів України. Наші сили безпеки і оборони повністю контролюють ситуацію. Ми не реагуємо на провокації і прагнемо до встановлення миру виключно дипломатичним шляхом», – написав Зеленський.

Нагадаємо, дискусії на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України.

Серед зустрічей глави держави варто відзначити такі: з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з віце-президентом США Камалою Гарріс, з представниками міжнародних фінансових інституцій та іншими партнерами й друзями України. Володимир Зеленський очікує конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України.

Нагадаємо, 18-20 лютого у Мюнхені відбувається конференція з безпеки (MSC). До її участі запрошені федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, віцепрезидентка США Камала Гарріс, а також ще приблизно 35 глав держав та урядів.

Зазначимо, 18 лютого президент США Джо Байден вдруге виступив із терміновим відеозверненням щодо ситуації в Україні. За словами Байдена, Путін справді готується напасти на Україну. Президент США має підстави так думати.

Враховуючи загострення на Донбасі, у НАТО вирішили підвищити рівень готовності військових. Про це повідомляють джерела німецького Dpa та Міноборони Німеччини.

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