Меркель пояснила, чому вона хоче налагодити діалог із Путіним

Україна вважає, що проведення саміту між ЄС і РФ є небезпечним відхиленням від санкційної політики

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель пояснила своє бажання налагодити діалог з президентом Росії Володимиром Путіним тим, що саміт був би корисний із низки питань.

Зокрема, німецька канцлерка вважає важливим прямо сказати Путіну, що кібератаки не є підставою для продуктивних відносин, пише Reuters.

«Думаю, краще не тільки поговорити між собою, але й протистояти російському президенту з цими речами і сказати, що «на такій основі не може бути плідної співпраці», – пояснила вона німецьким і французьким законодавцям.

24 червня Меркель заявила, що Європейський Союз повинен налагодити безпосередній діалог з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб спробувати поліпшити відносини з Москвою.

Підтримку цьому плану висловили президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Австрії Себастьян Курц, але багато європейських лідерів висловилися проти.

Кремль позитивно оцінив пропозицію Меркель про відновлення діалогу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що можливе проведення саміту між ЄС і РФ є небезпечним відхиленням від санкційної політики.

25 червня лідери країн ЄС на саміті відмовилися від пропозиції Меркель вести діалог з Путіним.

Сама канцлерка заявила, що розчарована негативним ставленням до можливої зустрічі. За її словами, навіть під час Холодної війни завжди були канали для розмови з Росією.

Також днями посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла, що Україна має дуже впливових партнерів, які підтримують її амбіції стати членом НАТО, однак Альянс завжди мав проблеми з країнами, де йде війна.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден планують провести зустріч. Вони, зокрема, обговорять Україну.