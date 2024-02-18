Всесвітній день китів. Які свята відзначаємо 18 лютого

Сьогодні заборонено займатися рукоділлям

18 лютого, День Плутона, Всесвітній день китів. Віряни вшановують пам'ять святителя Лева, папи Римського.

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Всесвітній день китів

Всесвітній день китів (World Whale Day) – важлива подія, яка привертає увагу до величних китів наших океанів і критичних викликів, з якими вони стикаються через людську діяльність. Відзначається Всесвітній день китів щороку у третю неділю лютого, як заклик до дій для наших океанських гігантів. Започаткований на Мауї, Гаваї, у 1980 році, цей день перетворився на глобальне святкування, спрямоване на підвищення обізнаності та сприяння зусиллям зі збереження цих чудових створінь та їхніх середовищ існування.

Всесвітній день китів був заснований в Мауї, Гаваї, Грегом Кауфманом, засновником Тихоокеанського китового фонду, щоб вшанувати горбатих китів і підвищити обізнаність про загрозу їхнього вимирання, з якою вони стикаються. Цей день відзначається фестивалем, який включає паради, музику та освітні заходи, що підкреслюють не лише красу китів, але й екологічні проблеми, з якими вони стикаються, такі як втрата середовища проживання, забруднення та зміна клімату.

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День Плутона

День Плутона святкується у всьому світі 18 лютого кожного року.

Плутон було відкрито в 1930 році Клайдом Томбо. Це небесне тіло вважалося дев’ятою планетою Сонячної системи протягом приблизно 76 років, але після 1992 року його статус як планети почав викликати сумніви, оскільки багато об’єктів, таких як Плутон з подібними розмірами, було виявлено в Поясі Койпера (одна із областей сонячної системи). 24 серпня 2006 р. Міжнародний астрономічний союз (IAU) понизив позицію Плутона до карликової планети. Цей новий статус «планети» досі не приймається низкою вчених, які продовжують розглядати Плутон як повноцінну планету в нашій системі.

Яке сьогодні релігійне свято

18 лютого в церковному календарі – день пам’яті святителя Лева, папи Римського. Він мав особливий авторитет серед усіх Церков в часи, коли західна Церква перебувала у єдності з іншими. Посів папський престол в дуже критичний момент історії, коли Церква запекло боролася з різними єресями. Будучи папою, доклав чималих зусиль, щоб зберегти єдність Церкви і захистити здорове вчення про Ісуса Христа.

Що не можна робити цього дня

Не варто ходити по землі босоніж.

Не можна лаятися, сваритися і лихословити.

Заборонено займатися рукоділлям.

Народні прикмети і традиції

Почути звуки грому до спекотного літа;

Ніч зоряна і дуже яскрава – прийде нове похолодання;

Почалася повінь до хорошого сінокосу влітку;

Суха і сонячна погода до великого урожаю.

Пам’ятні події 18 лютого

1386 рік – шлюб Великого князя литовського Владислава Ягайла з 12-річною Ядвігою, дочкою Людовіка I Великого (Угорського) завершує оформлення польсько-литовської унії;

1885 рік – уперше опубліковують «Пригоди Гекльберрі Фінна» Марка Твена;

1930 рік – американський учений Клайд Томбо виявляє 9-ту планету Сонячної системи — Плутон;

1932 рік – в ході інтервенції в Маньчжурію Японська імперія проголосила створення держави-сателіта Маньчжоу-го;

1943 рік – у своїй найвідомішій промові Йозеф Геббельс закликає німецький народ до "тотальної війни";

1954 рік – у Лос-Анджелесі Рональд Габбард засновує Церкву саєнтології;

1965 рік – Гамбія стає незалежною державою;

1968 рік – до складу гурту Pink Floyd входить Девід Ґілмор, він заміняє Сіда Баретта;

1978 рік – пісня Hotel California гурту «Eagles» здобуває «Греммі» як «Запис року»;

1978 рік – на Гаваях проводять перші змагання Ironman (тріатлон);

1979 рік – уперше за багато століть у Сахарі випадає сніг;

1992 рік – Україна встановлює дипломатичні відносини з Хорватією та Угандою;

2014 рік – в Україні починається протистояння на Майдані Незалежності в Києві, внаслідок якого впродовж 3-х днів гине понад 80 осіб;

2015 рік – Парламент Молдови голосує за новий уряд на чолі з Кирилом Габурічем.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають Лев, Олександр, Василь, Віктор.