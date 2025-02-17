Лише на Сонячному березі потрібно 100 тис. працівників у туристичний сезон

Нестача кадрів у туризмі посилюється скороченням населення Болгарії

На болгарському узбережжі напередодні літнього сезону намітилася серйозна кадрова криза. Тільки на Сонячному Березі потрібно 100 тис. співробітників, повідомляє портал trud.bg

Відразу кілька ЗМІ та експертів підтверджують, що на чорноморських курортах Болгарії відчувається гостра нестача кадрів. За оцінками, напередодні літнього сезону потреба складає аж 200 тис. працівників, які просто нема де набрати.

«Щоб покрити нестачу робочої сили, роботодавці звертаються до іноземних працівників», – заявив Веселін Налбантов, віцепрезидент Болгарської асоціації готелів та ресторанів. Власники готелів та ресторанів не можуть найняти достатню кількість співробітників, що призвело до зростання заробітної плати щонайменше на 10% порівняно з минулим роком. Проте нестача робочих рук залишається хронічною проблемою.

«Хоча Болгарія має добре розвинену туристичну інфраструктуру, держава не змогла ефективно регулювати «імпорт» робочої сили та співробітництво між Міністерством туризму та кадровими агентствами», – сказав Налбантов

З 200 тис. робітників, необхідних на узбережжі, 100 тис. мають бути працевлаштовані лише на курорті Сонячний берег, де вже заброньовано близько 700 тис. місць у житлових приміщеннях. За словами Налбантова, хоча вищі зарплати покликані залучити співробітників, нестача кадрів посилюється скороченням населення Болгарії. Близько 3 млн болгар емігрували, серед них багато ІТ-фахівців у пошуках кращих можливостей за кордоном.

Нагадаємо, президент Болгарії Румен Радев вкотре виступив із антиукраїнською і проросійською заявою. Під час виступу на Софійському економічному форумі він піддав критиці український контрнаступ в 2023 році, звинувативши Україну і її європейський партнерів в загибелі сотні тисяч осіб.