Зеленський надумав провести повний аудит проведених реформ

Володимир Зеленський: Варто провести ретельний аудит та оцінку ефективності вже здійснених раніше реформ

«Лише маючи такий аналіз, зможемо виправити помилки та створити законодавство, узгоджене з Конституцією України», заявив президент

Президент України Володимир Зеленський пропонує провести аудит та оцінку ефективності вже здійснених раніше реформ в Україні.

Про це глава держави заявив під час засідання оновленої Комісії з питань правової реформи під його головуванням, до якого долучився у форматі відеоконференції, повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Варто провести ретельний аудит та оцінку ефективності вже здійснених раніше реформ. Лише маючи такий аналіз, зможемо виправити помилки та створити законодавство, узгоджене з Конституцією України, міжнародно-правовими актами та рекомендаціями Венеціанської комісії», – зазначив він.

Зеленський нагадав, що 27 жовтня Рада національної безпеки та оборони України рекомендувала Комісії з питань правової реформи активізувати підготовку пропозицій щодо судової реформи.

Глава держави поставив завдання напрацювати конкретні шляхи для виходу з нинішньої конституційної кризи, а також для відновлення довіри суспільства до судової влади.

«Я чекаю від Комісії дієвих рішень та конкретних шляхів виходу – як із сучасної конституційної кризи, так і тотальної кризи довіри до органів судової влади. Навіть якщо для цього буде необхідно вносити зміни до Конституції України», – заявив Зеленський.

За його словами, відсутність належного конституційного регулювання, його неповнота чи нечіткість окремих аспектів діяльності судової влади стали причиною нинішніх кризових процесів.

Зазначимо, що це перше засідання Комісії з питань правової реформи при президентові України, яке відбулося після рішення Конституційного суду щодо низки положень антикорупційного законодавства.

У засіданні також взяли участь представники Офісу президента, Верховної Ради, уряду, правоохоронних та антикорупційних органів, а також дипломатичні представники країн – партнерів України.

Як відомо, 28 жовтня 2020 року Конституційний суд повідомив про скасування е-декларування, після чого НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій. Рішення КС спровокувало конституційну кризу, через скасування е-декларування Євросоюз допустив призупинення безвізу з Україною.

30 жовтня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства». Зокрема, в ньому він пропонує звільнити суддів Конституційного суду та призначити новий його склад.

Європарламент заявив, що підтримує законодавчу ініціативу Зеленського про відновлення доброчесності судочинства КСУ.

2 листопада спікер Дмитро Разумков запропонував механізм повернення е-декларування в його первісному вигляді без перезавантаження КС. Вже після цього Кабмін протягом двох місяців внесе до парламенту пропозиції щодо врегулювання питань, які порушили своїм рішенням судді КС.

Комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова як найбільш компромісний, а законопроект президента Володимира Зеленського відхилили як неконституційний.