Зеленський наступного тижня відвідає Естонію та Литву



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Володимир Зеленський 26-27 листопада відвідає країни Балтії

Зеленський зустрінеться з керівництвом обох країн

Президент України Володимир Зеленський 26-27 листопада відвідає з офіційним візитом Естонію та Литву. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Так, 26 листопада у рамках візиту заплановані переговори глави держави з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером Рійгікогу (парламенту) Естонії Хенном Пиллуаасом та прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом.

У Таллінні президенти України та Естонії візьмуть участь у роботі Цифрового форуму.

27 листопада Зеленський відвідає з офіційним візитом Литву, де візьме участь у Дванадцятому засіданні Ради президентів України та Литви.

Під час візиту заплановане проведення окремих переговорів глави держави з президентом Литви Гітанасом Науседою, спікером Сеймасу (парламенту) Литви Вікторасом Пранцкетісом та прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.

У Вільнюсі президенти України та Литви візьмуть участь у роботі П’ятого двостороннього економічного форуму.