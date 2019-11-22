  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський наступного тижня відвідає Естонію та Литву

    • Розсилка
    Володимир Зеленський&nbsp;26-27&nbsp;листопада відвідає країни Балтії&nbsp; - Зеленський наступного тижня відвідає Естонію та Литву
    Володимир Зеленський 26-27 листопада відвідає країни Балтії 

    Зеленський зустрінеться з керівництвом обох країн

    Президент України Володимир Зеленський 26-27 листопада відвідає з офіційним візитом Естонію та Литву. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Так, 26 листопада у рамках візиту заплановані переговори глави держави з президентом Естонії Керсті Кальюлайд, а також зустрічі зі спікером Рійгікогу (парламенту) Естонії Хенном Пиллуаасом та прем’єр-міністром Естонії Юрі Ратасом.

    У Таллінні президенти України та Естонії візьмуть участь у роботі Цифрового форуму.

    27 листопада Зеленський відвідає з офіційним візитом Литву, де візьме участь у Дванадцятому засіданні Ради президентів України та Литви.

    Під час візиту заплановане проведення окремих переговорів глави держави з президентом Литви Гітанасом Науседою, спікером Сеймасу (парламенту) Литви Вікторасом Пранцкетісом та прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.

    У Вільнюсі президенти України та Литви візьмуть участь у роботі П’ятого двостороннього економічного форуму.

    Естонія Литва Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ