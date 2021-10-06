Зеленський зустрівся з президентом Німеччини

Очільники обох країн попрямували до Бабиного Яру, щоб вшанувати жертв нацистів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром у Києві в рамках візиту німецького президента до України.

«Зустрівся зі Штайнмаєром у Києві. Дуже важливо, що в дні 80-х роковин трагедії Бабиного Яру федеральний президент Німеччини відвідує Україну, і Німеччина підтримує Україну на найвищому рівні», – повідомив Зеленський у Twitter.

Водночас у німецькому посольстві розповіли, що після зустрічі в Офісі президента, очільники обох країн попрямували до Бабиного Яру, щоб вшанувати жертв нацистів.

6 жовтня до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру у Києві пройдуть жалобні заходи, участь в яких візьмуть іноземні гості, зокрема, президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог, президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр, голова Парламенту Грузії Каха Кучава, маршалок Сенату Республіки Польща Томаш Гродзький, спікер Шведського Риксдагу Андреас Норлен, у зв’язку з цим у столиці заплановані тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста, а також на деяких вулицях Шевченківського, Дарницького та Солом’янського районів.

До слова, оприлюднено перші імена нацистів, що розстрілювали людей у Бабиному Яру.