Зеленський назвав обов’язкові умови для проведення виборів на окупованому Донбасі



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Президент зауважив, що проведення місцевих виборів на окупованих територіях можливе лише за українським законодавством

Президент Володимир Зеленський наголосив, що місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть проводитися лише після виведення російських військ та за українським законодавством.

Про це він повідомив 13 вересня на спільній з президентом Естонії Керсті Кальюлайд пресконференції в Києві.

«Інформацію про можливість виборів на окупованих територіях я можу прокоментувати тільки після того, як ми домовимося (щодо проведення виборів – ред.) у «нормандському форматі», тому що це є частиною Мінських домовленостей. Тому зараз про це зарано говорити, це може бути у нас з вами тільки теоретичний діалог», - заявив Зеленський.

За словами президента, умови проведення місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу прописані у Мінських домовленостях.

Відповідаючи на запитання, чи буде спочатку виведення військ РФ, а потім вибори, Зеленський сказав: «Так. А що, може бути по-іншому?».

«Ми готуємо план нашої розмови (в «нормандському форматі» - ред.), зараз узгоджуємо просто дату, потім наше суспільство дізнається про всі деталі», - підкреслив глава держави.

«Спочатку – питання обміну людей, потім – питання розведення військ, потім ми говоримо про розведення військ по всі території - це 400 км, тільки після цього ми можемо говорити про формат виборів на окупованій території», - наголосив президент.

Зеленський зауважив, що проведення місцевих виборів на окупованих територіях можливе лише за українським законодавством. «Я думаю, що кожен українець вважає, що Донбас – це Україна, то місцеві вибори там повинні бути, але повинні бути за українським законодавством. Всі інші деталі та терміни я не можу з вами зараз обговорювати», - резюмував президент.

До слова, колишній заступник глави Адміністрації Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв заявив, що Україна ніколи не давала згоди на формулу Штайнмайера.

Таким чином він прокоментував заяву міністра закордонних справ Вадима Пристайка в кулуарах 16-ї щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) в п'ятницю в Києві. Як відомо, Пристайко стверджує, що нинішня влада змушена обговорювати формулу Штайнмайера в тому числі тому, що на неї дав згоду колишній президент Порошенко.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що дату зустрічі лідерів країн «Нормандської четвірки» ще не визначено.

Як відомо, 2 вересня зовнішньополітичні радники лідерів Нормандської четвірки провели переговори в Берліні.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко після майже восьмигодинних переговорів заявив, що йшлося про виконання конкретних домовленостей, які відкриють шлях до зустрічі на вищому рівні.

Джерело: УНІАН