Путін проявив слабкість у спробах окупувати Україну і вбити президента, вважає глава держави

Президент України Володимир Зеленський назвав слабкістю глави Кремля Володимира Путіна в нездатності окупувати Україну. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Newsmax.

Зеленський назвав «слабкість» Путіна та Росії не лише в тому, що вони не змогли окупувати меншу сусідню країну, а й у спробах змістити його з посади лідера.

Президент зазначив, що Путін може продовжувати кидати бомби, але нічого він цим не доб'ється.

«Спроба вбити лідера тієї чи іншої країни – це, я б сказав, слабкість. Якщо ти не можеш говорити, то це слабкість. Слабкість в тому, щоб почати війну, і РФ вже продемонструвала цю слабкість. Якщо ви не можете окупувати цю країну, це слабкість. І водночас, якщо ви хочете, щоб щось трапилося з родиною лідера іншої країни, то це політична нездатність щось зробити», – сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Путін не може перемогти. Світ має припинити захищати його на тлі останніх звірств в Україні.

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна втрачає щодня до сотні своїх захисників, а кількість поранених за день перевищує кілька сотень.