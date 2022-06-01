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    Зеленський назвав «слабкість» Путіна

    Зеленський вважає, що Путін проявив слабкість у спробах окупувати Україну - Зеленський назвав «слабкість» Путіна
    Зеленський вважає, що Путін проявив слабкість у спробах окупувати Україну
    фото з відкритих джерел

    Путін проявив слабкість у спробах окупувати Україну і вбити президента, вважає глава держави

    Президент України Володимир Зеленський назвав слабкістю глави Кремля Володимира Путіна в нездатності окупувати Україну. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Newsmax.

    Зеленський назвав «слабкість» Путіна та Росії не лише в тому, що вони не змогли окупувати меншу сусідню країну, а й у спробах змістити його з посади лідера.

    Президент зазначив, що Путін може продовжувати кидати бомби, але нічого він цим не доб'ється.

    «Спроба вбити лідера тієї чи іншої країни – це, я б сказав, слабкість. Якщо ти не можеш говорити, то це слабкість. Слабкість в тому, щоб почати війну, і РФ вже продемонструвала цю слабкість. Якщо ви не можете окупувати цю країну, це слабкість. І водночас, якщо ви хочете, щоб щось трапилося з родиною лідера іншої країни, то це політична нездатність щось зробити», – сказав Зеленський.

    Він підкреслив, що Путін не може перемогти. Світ має припинити захищати його на тлі останніх звірств в Україні.

    Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна втрачає щодня до сотні своїх захисників, а кількість поранених за день перевищує кілька сотень.

    Теги: росія окупанти війна путін Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський назвав «слабкість» Путіна