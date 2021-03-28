Стало відомо ім’я четвертого українського військового, що загинув поблизу Шумів

Старшому солдату Сергію Гайченку було 27 років

Одним із військовослужбовців, що загинули у результаті обстрілу українських позицій російськими найманцями поблизу селища Шуми 26 березня був старший солдат, командир БМП 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сергій Гайченко

Захиснику України було 27 років, він є уродженцем села Михайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Відповідні дані оприлюднила Раївська сільська рада у суботу ввечері.

«Раївська громада висловлює щирі співчуття матері Гайченко Олені Іванівні, рідним та близьким з приводу великої втрати – загибелі у районі проведення Операції об’єднаних сил Гайченка Сергія Валерійовича, учасника бойових дій на Сході України», – йдеться у повідомленні земляків воїна.

Зазначається, що Гайченко Сергій народився 9 вересня 1993 року.

Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до світової спільноти із закликом засудити спровоковану Росією ескалацію напруження в зоні розведення сил, внаслідок чого загинув Сергій Гайченко.

Serhiy Haichenko, from Dnipropetrovsk region, was just 27... Serhiy had many friends and was a dedicated patriot of his country. Russian forces killed him this Friday. My deepest condolences to his relatives and close ones. Serhiy’s feat will never be forgotten R.I.P. pic.twitter.com/eyCPNmuKht — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 28, 2021

«Сергію Гайченку з Дніпропетровської області було лише 27 років... У Сергія було багато друзів і він був відданим патріотом своєї країни. Російські сили вбили його цієї п’ятниці. Найглибші співчуття його рідним та близьким. Подвиг Сергія ніколи не буде забутим», – написав міністр.

Нагадаємо, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль, мешканець міста Калуш Івано-Франківської області, 47-річний Сергій Барнич та мешканець міста Дубровиця Рівненської області Максим Абрамович, 1994 року народження.

Зеленський висловив співчуття рідним чотирьох військових, які загинули на сході країни.