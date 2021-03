Стало відомо ім’я четвертого українського військового, що загинув поблизу Шумів

Одним із військовослужбовців, що загинули у результаті обстрілу українських позицій російськими найманцями поблизу селища Шуми 26 березня був старший солдат, командир БМП 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Сергій Гайченко

Захиснику України було 27 років, він є уродженцем села Михайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Відповідні дані оприлюднила Раївська сільська рада у суботу ввечері.

«Раївська громада висловлює щирі співчуття матері Гайченко Олені Іванівні, рідним та близьким з приводу великої втрати – загибелі у районі проведення Операції об’єднаних сил Гайченка Сергія Валерійовича, учасника бойових дій на Сході України», – йдеться у повідомленні земляків воїна.

Зазначається, що Гайченко Сергій народився 9 вересня 1993 року.

Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до світової спільноти із закликом засудити спровоковану Росією ескалацію напруження в зоні розведення сил, внаслідок чого загинув Сергій Гайченко.

Serhiy Haichenko, from Dnipropetrovsk region, was just 27... Serhiy had many friends and was a dedicated patriot of his country. Russian forces killed him this Friday. My deepest condolences to his relatives and close ones. Serhiy’s feat will never be forgotten R.I.P. pic.twitter.com/eyCPNmuKht