Зеленський обговорив війну в Україні з лідерами Польщі, Ізраїлю та Люксембургу
Президент України поспілкувався з президентом Польщі і прем'єр-міністрами Ізраїлю та Люксембургу
Президент України Володимир Зеленський продовжив перемовини із президентом Польщі, прем'єр-міністрами Ізраїлю та Люксембургу щодо протидії російській агресії. Про це Зеленський повідомив у Twitter.
«Продовжив перемовини з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Ксав'є Бетелем та прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Обмінялися інформацією про спільні кроки – наші та наших партнерів – на тлі російської агресії. Узгодили подальші дії», – написав він.
Продовжив перемовини з Президентом @AndrzejDuda, Прем'єр-міністром @Xavier_Bettel та Прем'єр-міністром @naftalibennett. Обмінялися інформацією про спільні кроки – наші та наших партнерів – на тлі російської агресії. Узгодили подальші дії.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 14, 2022