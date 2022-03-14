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    Зеленський обговорив війну в Україні з лідерами Польщі, Ізраїлю та Люксембургу

    Зеленський обговорив наступні кроки щодо протидії російській агресії з лідерами трьох країн - Зеленський обговорив війну в Україні з лідерами Польщі, Ізраїлю та Люксембургу
    Зеленський обговорив наступні кроки щодо протидії російській агресії з лідерами трьох країн
    фото: president.gov.ua

    Президент України поспілкувався з президентом Польщі і прем'єр-міністрами Ізраїлю та Люксембургу

    Президент України Володимир Зеленський продовжив перемовини із президентом Польщі, прем'єр-міністрами Ізраїлю та Люксембургу щодо протидії російській агресії. Про це Зеленський повідомив у Twitter.

    «Продовжив перемовини з президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем'єр-міністром Ксав'є Бетелем та прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Обмінялися інформацією про спільні кроки – наші та наших партнерів – на тлі російської агресії. Узгодили подальші дії», – написав він.

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    Теги: війна Володимир Зеленський Twitter президент
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    Зеленський обговорив війну в Україні з лідерами Польщі, Ізраїлю та Люксембургу