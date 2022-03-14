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    Думки вголос

    Дипломатія не допоможе завершити цю війну

    • Павло Усов

      Білоруський політолог

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    Росіяни вже не зможуть просто вибачитись - Дипломатія не допоможе завершити цю війну
    Росіяни вже не зможуть просто вибачитись
    фото з відкритих джерел

    У Путіна амбіції перекривають розум

    Мовою оригіналу

    Честно говоря, не понимаю, каким образом эту войну, развязанную Путиным, можно решить дипломатическим путем. Такого пути просто нет.

    Война стала результатом не внутренних противоречий в Украине, и не из-за территориальных споров между Киевом и Москвой, а исключительно из-за желания Путина быть великим.

    В этой войне нет исторического спора, это война экзистенциальная, соответственно здесь нет никакого пространства для дипломатии и не будет.

    Москва настаивает на полной капитуляции Украины, и её цель: захват и уничтожение этой страны. Для Кремля нужна только победа, кровавая, брутальная, безжизненная. Какие-либо полумеры, для Путина и его окружения – это поражение.

    Россия будет существовать, пока будет в состоянии продолжать вести эту войну, пока будет в состоянии высылать на фронт новых и новых солдат.

    Путина не остановит ни признание Крыма, «ДНР», «ЛНР», «ХНР», ни снятие санкций. Даже с «условное перемирие» на основе таких уступок Кремлю лишь даст России возможность подготовиться к новому удару и вторжению.

    На данном этапе, московские власти осуществляют полную социально-политическую и экономическую мобилизацию для продолжения войны, не для выживания в условиях санкций, а для ведения войны.

    Когда сейчас в стране все, от мыслей людей, до общественной воли подчинённо духу войны, она будет разрастаться, пока Москва не будет уничтожена.

    Психологически, духовно третья мировая война уже началась, думаю, вопрос времени, когда она материализуется.

    Джерело: блог Павла Усова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: дипломатія війна Путін #stoprussia
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    Дипломатія не допоможе завершити цю війну