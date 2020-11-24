Коломойський змушував інвесторів з Канади продати сонячну електростанцію? Стали відомі деталі

«Ця справа стає випробуванням готовності Зеленського захищати іноземних інвесторів в Україні від корупційних дій», – резюмували в TIU Canada

Інвестор в сфері сонячної енергетики TIU Canada, що належить інвесткомпанії Refraction Asset Management (Калгарі, Канада), подала в суд на Нікопольський завод феросплавів (НЗФ), який належить олігарху Ігорю Коломойському, через відключення її СЕС 10,5 МВт від електромережі в березні 2020 року.

«Всупереч українському законодавству в енергетичній сфері, що не дозволяє відключати виробників від мережі без їх дозволу, НЗФ нелегально відключив станцію TIU Canada 1 березня 2020 року. TIU Canada вимагає негайного підключення до електромережі та має намір притягнути НЗФ і його акціонерів до повної відповідальності відповідно до законодавства Україна і Канади», – пояснюється суть справи в повідомленні компанії.

TIU Canada наголошує: НЗФ скористався тим, що СЕС підключена до розташованої на його території підстанції, а необхідність відключення пояснив проведенням ремонтних робіт.

За даними компанії відключення СЕС вже спричинило збитки в розмірі понад 200 тис. євро і «вони продовжують рости з кожним днем». Також під загрозою знаходиться працевлаштування 30 працівників СЕС.

«Ми маємо справу з типовим прикладом спроби чинення тиску на іноземного інвестора і розкрадання активів з боку олігархів. Як лідер в галузі корпоративної соціальної відповідальності в Україні, ми сподівалися, що така поведінка залишилося в минулому, але, на жаль, корупція триває», – підкреслив генеральний директор TIU Canada Майкл Юркович, зазначивши, що компанія буде боротися за цю справу «в Україні, Канаді або будь-якій інший юрисдикції, необхідній для перемоги».

При цьому в повідомленні компанія посилається на високу оцінку своєї діяльності з боку президента України Володимира Зеленського на конференції з питань реформ в Україні в Торонто в липні, який відзначив пріоритетність розвитку зеленої енергетики та подякував компанії за роботу в цій сфері.

«Зараз ця справа стає випробуванням готовності президента Зеленського захищати іноземних інвесторів в Україні від незаконного відключення і корупційних дій», – резюмували в TIU Canada.

Як уточнили в компанії, позов подано до Господарського суду Києва, попереднє слухання у справі в якому відбулося 18 листопада, дата наступного засідання – 16 грудня.

Джерело: elektrovesti.net