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    Економіка та фінанси

    Коломойський змушував інвесторів з Канади продати сонячну електростанцію? Стали відомі деталі

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    Фото: Новое время - Коломойський змушував інвесторів з Канади продати сонячну електростанцію? Стали відомі деталі
    Фото: Новое время

    «Ця справа стає випробуванням готовності Зеленського захищати іноземних інвесторів в Україні від корупційних дій», – резюмували в TIU Canada

    Інвестор в сфері сонячної енергетики TIU Canada, що належить інвесткомпанії Refraction Asset Management (Калгарі, Канада), подала в суд на Нікопольський завод феросплавів (НЗФ), який належить олігарху Ігорю Коломойському, через відключення її СЕС 10,5 МВт від електромережі в березні 2020 року.

    «Всупереч українському законодавству в енергетичній сфері, що не дозволяє відключати виробників від мережі без їх дозволу, НЗФ нелегально відключив станцію TIU Canada 1 березня 2020 року. TIU Canada вимагає негайного підключення до електромережі та має намір притягнути НЗФ і його акціонерів до повної відповідальності відповідно до законодавства Україна і Канади», – пояснюється суть справи в повідомленні компанії.

    TIU Canada наголошує: НЗФ скористався тим, що СЕС підключена до розташованої на його території підстанції, а необхідність відключення пояснив проведенням ремонтних робіт.

    За даними компанії відключення СЕС вже спричинило збитки в розмірі понад 200 тис. євро і «вони продовжують рости з кожним днем». Також під загрозою знаходиться працевлаштування 30 працівників СЕС.

    «Ми маємо справу з типовим прикладом спроби чинення тиску на іноземного інвестора і розкрадання активів з боку олігархів. Як лідер в галузі корпоративної соціальної відповідальності в Україні, ми сподівалися, що така поведінка залишилося в минулому, але, на жаль, корупція триває», – підкреслив генеральний директор TIU Canada Майкл Юркович, зазначивши, що компанія буде боротися за цю справу «в Україні, Канаді або будь-якій інший юрисдикції, необхідній для перемоги».

    При цьому в повідомленні компанія посилається на високу оцінку своєї діяльності з боку президента України Володимира Зеленського на конференції з питань реформ в Україні в Торонто в липні, який відзначив пріоритетність розвитку зеленої енергетики та подякував компанії за роботу в цій сфері.

    «Зараз ця справа стає випробуванням готовності президента Зеленського захищати іноземних інвесторів в Україні від незаконного відключення і корупційних дій», – резюмували в TIU Canada.

    Як уточнили в компанії, позов подано до Господарського суду Києва, попереднє слухання у справі в якому відбулося 18 листопада, дата наступного засідання – 16 грудня.

    Джерело: elektrovesti.net

    Теги: Ігор Коломойський Канада корупція в Україні Володимир Зеленський
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