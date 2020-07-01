Зеленський оголосив догану керівнику Сумщини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський призначив Грищенка головою Сумської ОДА 11 березня

Грищенко отримав догану «за недоліки в роботі з добору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій»

Президент Володимир Зеленський оголосив догану голові Сумської обласної державної адміністрації Роману Грищенку. Відповідний указ оприлюднений на сайті голови держави.

«За недоліки в роботі з добору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій оголосити догану голові Сумської обласної державної адміністрації Грищенку Роману Сергійовичу», – йдеться в указі.

Зеленський призначив Грищенка головою Сумської ОДА 11 березня.

Роман Грищенко понад 15 років пропрацював в органах прокуратури. З травня 2017 року він очолював військову прокуратуру Харківського гарнізону, а до цього – військову прокуратуру Київського гарнізону. Народився в селі Катеринівка Миколаївської області, у 2005 року закінчив Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого в Харкові.