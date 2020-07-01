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    Зеленський оголосив догану керівнику Сумщини

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    Зеленський призначив Грищенка&nbsp;головою Сумської ОДА&nbsp;11 березня - Зеленський оголосив догану керівнику Сумщини
    Зеленський призначив Грищенка головою Сумської ОДА 11 березня

    Грищенко отримав догану «за недоліки в роботі з добору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій»

    Президент Володимир Зеленський оголосив догану голові Сумської обласної державної адміністрації Роману Грищенку. Відповідний указ оприлюднений на сайті голови держави.

    «За недоліки в роботі з добору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій оголосити догану голові Сумської обласної державної адміністрації Грищенку Роману Сергійовичу», – йдеться в указі.

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    Зеленський призначив Грищенка головою Сумської ОДА 11 березня.

    Роман Грищенко понад 15 років пропрацював в органах прокуратури. З травня 2017 року він очолював військову прокуратуру Харківського гарнізону, а до цього – військову прокуратуру Київського гарнізону. Народився в селі Катеринівка Миколаївської області, у 2005 року закінчив Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого в Харкові.

     

    Сумщина чиновник Володимир Зеленський
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