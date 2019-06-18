Зеленський описав зустріч з Путіним



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Володимир Зеленський, праворуч, і Володимир Путін (колаж)

Зеленський при зустрічі з Путіним заявить про статус Криму

Коли президент України Володимир Зеленський вперше зустрінеться з російським президентом Володимиром Путіним, він скаже йому, що Донбас і Крим – це Україна.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю німецькій газеті Bild.

На запитання репортера про те, що перше скаже Володимир Зеленський російському президенту Путіну при можливій зустрічі Зеленський відповів: «Почнемо з того, що Донбас і Крим - це Україна».

Глава української держави не вважає, що Крим втрачений Україною назавжди, і сподівається, що він скоро повернеться.

«Крим - це Україна. І ми сподіваємося, що незабаром він повернеться. Я дуже люблю Крим. Я був там багато разів. Це унікальне місце в Україні з його природою та історією. Він завжди був і залишається частиною України», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що санкції є дипломатичним інструментом для досягнення результатів.

«Санкції є дипломатичним інструментом для досягнення результатів. Я маю на увазі припинення вогню і відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Якщо цей інструмент не спрацює, тоді механізм повинен бути розширений», – заявив президент України.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про прогрес у мінському процесі.

Як повідомляв «Главком», президент України Володимир Зеленський 17-18 червня відвідує з офіційними візитами Францію і Німеччину.

17 червня президент відвідав стартап-інкубатор Station F у Парижі.

Тим часом перша леді України Олена Зеленська зустрілася з дружиною президента Франції Бріжит Макрон.