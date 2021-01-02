Китай заборонив російську рибу: містить збудника Covid-19

Повноважний представник Путіна благає не знищувати цілу галузь економіки

Російський віцепремʼєр-повноважний представник президента в Далекосхідному федеральному окрузі Юрій Трутнєв звернувся до влади Китаю з проханням про зняття обмежень на експорт риби. Раніше стало відомо, що Китай, найбільший імпортер російської рибної продукції, закрив всі порти для прийому вантажів через проведення карантинних заходів боротьби з коронавірусом. Як повідомляє «Коммерсант», останнім був закритий порт Далянь. Інформацію про закриття підтвердив заступник директора компанії «Норебо» Сергій Сенніков.

За словами Сеннікова, рішення може бути пов'язано з тим, що потенційні загрози від поширення Covid-19 китайська влада вважає більш небезпечними, ніж збитки рибозаводів.

Перед цим для розвантаження був закритий порт Циндао. Китайська сторона не називає терміни зупинки поставок, кажуть співрозмовники газети.

Загалом на Китай припадає близько 61% російського рибного експорту, в 2019 році його обсяг перевищив 1,09 млн тонн, або $3,27 млрд в грошовому вираженні.

Поставки російської рибної продукції в КНР ускладнилися після виявлення китайською стороною збудника Covid-19 в зразках замороженої рибної продукції з Росії. З того часу китайською стороною була введена обовʼязкова дезінфекція вантажів. Але через технічну неготовність до таких заходів, почалися затримки з вивантаженням.

Істотні проблеми у російських рибалок почнуться в січні 2021 року, прогнозує експерт. Тоді стартує новий сезон видобутку минтая в Охотському морі. За перші три місяці обсяг вилову очікується на рівні 1,2 млн тонн, з яких на внутрішній ринок постачається тільки до 280 тис тонн. За його словами, потужностей ні для переробки, ні для зберігання решти ресурсів у Росії немає.

Через обмеження в зв'язку з Covid-19 ціна минтаю вже знизилася до $1000-1200 за тонну, тоді як роком раніше вона була на рівні $1600 за тонну, продовжує Єфремов. За його словами, рибопромисловці будуть змушені собі в збиток продовжувати знижувати ціну, щоб спровокувати китайську сторону відкрити імпорт.

На 13 грудня обсяг експорту рибної продукції з РФ в грошовому вираженні знизився 2%, до $5 млрд, повідомляв Мінсільгосп РФ.

Як повідомлялось раніше, у Пекіні на одному з найбільших оптових ринків Сіньфаді виявили Covid-19 на дошці для обробки лосося у червні. Перевірка на ринку була вибірковою. Одна з причин – на Covid-19 у Пекіні захворів 52-річний чоловік. Пізніше заразилися 25-річний та 37-річний чоловіки. Тому місцева влада почала епідеміологічне розслідування.