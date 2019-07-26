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    Для першої леді дно пляжу в Одесі перевіряли водолази

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    Останнього разу Зеленський під час візиту в Одесу вирішив скупатись в морі - Для першої леді дно пляжу в Одесі перевіряли водолази
    Останнього разу Зеленський під час візиту в Одесу вирішив скупатись в морі

    На офіційному сайті президента поки що немає інформації про візит Зеленського до Одеси, але туди ще вчора прилетіла охорона глави держави та його дружина

    Сьогодні в Одесу має прилетіти президент Володимир Зеленський. А перша леді Олена Зеленська вже вчора була в цьому місті.

    Як повідомляє «Думская.нет», 25 липня вона відпочивала на пляжі «Табу».

    Для простих смертних ліве крило пляжу було закрито, а охорона складалася з декількох кордонів поліції і спецслужб, пише видання.

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    Заради безпеки дружини президента дно на пляжі перевіряли водолази. Прості відпочиваючі відбулися легким переляком.

    Про програму візиту глави держави нічого не відомо. В анонсах на сайті президента нічого не повідомляється. Але як відзначаються одеські ЗМІ, сьогодні на Морвокзалі має пройти шоу «Ліга Сміху».

    Нагадаємо, 13 липня Зеленський вже приїздив до Одеси і купався там.

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