Для першої леді дно пляжу в Одесі перевіряли водолази
На офіційному сайті президента поки що немає інформації про візит Зеленського до Одеси, але туди ще вчора прилетіла охорона глави держави та його дружина
Сьогодні в Одесу має прилетіти президент Володимир Зеленський. А перша леді Олена Зеленська вже вчора була в цьому місті.
Як повідомляє «Думская.нет», 25 липня вона відпочивала на пляжі «Табу».
Для простих смертних ліве крило пляжу було закрито, а охорона складалася з декількох кордонів поліції і спецслужб, пише видання.
Заради безпеки дружини президента дно на пляжі перевіряли водолази. Прості відпочиваючі відбулися легким переляком.
Про програму візиту глави держави нічого не відомо. В анонсах на сайті президента нічого не повідомляється. Але як відзначаються одеські ЗМІ, сьогодні на Морвокзалі має пройти шоу «Ліга Сміху».
Нагадаємо, 13 липня Зеленський вже приїздив до Одеси і купався там.