Зеленський похвалився знімком із поліцейською в Канаді
Зеленський, перебуваючи в Канаді, сфотографувався із поліцейською на прізвище Зелена
Президент Володимир Зеленський опублікував до Дня поліції України «тематичне фото»
Президент Володимир Зеленський в День поліції України в соцмережі поділився знімком із поліцейською в Канаді.
Фото було опубліковане 4 липня на сторінці Зеленського у Facebook.
«Канада. Наша поліція. Як вам прізвище?» - прокоментував знімок глава держави.
Як видно на фото, Зеленський сфотографувався із поліцейською на прізвище Зелена.
Як відомо, 4 липня українські поліцейські відзначають своє професійне свято – День поліції України. Національній поліції України цього дня виповнюється чотири роки.
Нагадаємо, Зеленський 1-3 липня перебував з візитом у Канаді.
Під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Зеленський заявив, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.
Зеленський також зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером під час візиту до Канади.