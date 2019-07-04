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    Зеленський похвалився знімком із поліцейською в Канаді

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    <p>Зеленський, перебуваючи в Канаді, сфотографувався із поліцейською на прізвище Зелена</p> - Зеленський похвалився знімком із поліцейською в Канаді

    Зеленський, перебуваючи в Канаді, сфотографувався із поліцейською на прізвище Зелена

    Фото: Facebook Володимира Зеленського

    Президент Володимир Зеленський опублікував до Дня поліції України «тематичне фото»

    Президент Володимир Зеленський в День поліції України в соцмережі поділився знімком із поліцейською в Канаді.

    Фото було опубліковане 4 липня на сторінці Зеленського у Facebook.

    «Канада. Наша поліція. Як вам прізвище?» - прокоментував знімок глава держави.

    Як видно на фото, Зеленський сфотографувався із поліцейською на прізвище Зелена.

    Як відомо, 4 липня українські поліцейські відзначають своє професійне свято – День поліції України. Національній поліції України цього дня виповнюється чотири роки.

    Нагадаємо, Зеленський 1-3 липня перебував  з візитом у Канаді. 

    Під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Зеленський заявив, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.

    Зеленський також зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером під час візиту до Канади.

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