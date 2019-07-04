Зеленський похвалився знімком із поліцейською в Канаді



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Зеленський, перебуваючи в Канаді, сфотографувався із поліцейською на прізвище Зелена Фото: Facebook Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський опублікував до Дня поліції України «тематичне фото»

Президент Володимир Зеленський в День поліції України в соцмережі поділився знімком із поліцейською в Канаді.

Фото було опубліковане 4 липня на сторінці Зеленського у Facebook.

«Канада. Наша поліція. Як вам прізвище?» - прокоментував знімок глава держави.

Як видно на фото, Зеленський сфотографувався із поліцейською на прізвище Зелена.

Як відомо, 4 липня українські поліцейські відзначають своє професійне свято – День поліції України. Національній поліції України цього дня виповнюється чотири роки.

Нагадаємо, Зеленський 1-3 липня перебував з візитом у Канаді.

Під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо Зеленський заявив, що Україна зможе досягнути прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі лише політико-дипломатичним шляхом.

Зеленський також зустрівся зі Спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні Куртом Волкером під час візиту до Канади.