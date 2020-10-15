Зеленський поїде до Туреччини у п'ятницю



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У повідомленні Офісу президента йдеться, що відвідає Зеленський не Анкару, а Стамбул

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 жовтня, здійснить робочий візит до Турецької Республіки.

Як повідомляє пресслужба глави держави, під час візиту відбудеться зустріч Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

При цьому в повідомленні йдеться, що відвідає Зеленський не Анкару, а Стамбул.

«Планується обговорення широкого спектру питань взаємин між Україною та Туреччиною, а також підписання низки двосторонніх документів», - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що візит Зеленського до Туречини відбудеться 15-17 жовтня.

У рамках візиту планується підписання проєкту рамкової військової угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Туреччини.