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    Зеленський поїде до Туреччини у п'ятницю

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    Зеленський поїде до Туреччини у п'ятницю

    У повідомленні Офісу президента йдеться, що відвідає Зеленський не Анкару, а Стамбул

    Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 16 жовтня, здійснить робочий візит до Турецької Республіки.

    Як повідомляє пресслужба глави держави, під час візиту відбудеться зустріч Зеленського з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

    При цьому в повідомленні йдеться, що відвідає Зеленський не Анкару, а Стамбул.

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    «Планується обговорення широкого спектру питань взаємин між Україною та Туреччиною, а також підписання низки двосторонніх документів», - йдеться в повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що візит Зеленського до Туречини відбудеться 15-17 жовтня

    У рамках візиту планується підписання проєкту рамкової військової угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Туреччини.

    Туреччина Стамбул Володимир Зеленський президент
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