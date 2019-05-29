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    Свіжі овочі, солодка полуниця: у Києві тривають ярмарки (адреси)

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    Свіжі овочі, солодка полуниця: у Києві тривають ярмарки (адреси)

    Ярмарки триватимуть до кінця тижня

    Цього тижня у столиці проходять сезонні ярмарки з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

    Ярмарки відбудуться:

    28 травня:

    • у Голосіївському районі – просп. Науки, 88; вул. Володимирська, 80-86-А;
    • у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • у Подільському районі – вул. Світлицького, 33; вул. Оболонська, 23-35;
    • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • у Шевченківському районі – міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Багговутівська, 1; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).

    29 травня:

    • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської); вул. Деміївська, 45-47;
    • у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

    30 травня:

    • у Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25; вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича); вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
    • у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47; просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10; просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
    • у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35; вул. Світлицького, 33;
    • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
    • у Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

    31 травня:

    • у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;
    • у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах Мілютенка та Братиславської);
    • у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А; вул. Алматинська, 64-74;
    • у Подільському районі – вул. Світлицького, 33; вул. Полкова, 72;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8; вул. Сільська, 16;
    • у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса); пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
    • у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Ризька, 1; вул. Деревлянська, 16-20; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).

    1 червня:

    • у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);
    • у Подільському районі – вул. Світлицького, 33.

    2 червня:

    • у Дарницькому районі – перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»);
    • у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
    • у Подільському районі – вул. Світлицького, 33.
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